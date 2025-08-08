『文藝春秋』九月特大号発売〈日枝久フジサンケイグループ前代表独占告白 10時間〉〈第173回芥川賞発表 該当作なし〉〈終戦80年「指導者とは」日本のいちばん長い日〉〈連載 大谷翔平〉など掲載
株式会社文藝春秋
『文藝春秋』九月特大号
▼内容紹介（目次より）
■「独裁なんて絶対ありえない」「フジの執行部は逃げる連中ばっかり」 聞き手・構成 森功
■国債格下げに気を付けろ 三井住友ＦＧ社長 中島達
■ポスト石破は「三次方程式」で決まる 赤坂太郎
■万博 覆面 ボランティアの五日間 アシックス会長 廣田康人
■「地経学」経営のすすめ 新浪剛史 鈴木一人
■イランの核武装は何の問題もない Ｅ・トッド
■参政党と日本人ファーストのカラクリ 石戸諭
■ルポ 東京外環の日本を学ぶ移民たち 八木澤高明
■プロ米農家の農政への大不満 窪田新之助
■自民党はコメの政党である 磯田道史／門井慶喜
■裏読み業界地図7 薄型ディスプレイの落日 大西康之
■ミスター円、世界を駆ける 9 神田眞人
■欲望の不動産 4 沸騰するニセコ不動産市場 吉松こころ
■内部告発 日大会計係が見た運動部のドロ沼 山田俊太郎
■「Ａ級戦犯」 子孫たちの80年 早坂隆
■国家主義的右派政党の不気味な挑戦 保阪正康
■徹底討論 令和の天皇論 先崎彰容／辻田真佐憲／浜崎洋介／與那覇潤
■あきらめないで本当によかった 伊勢ヶ濱春雄
■女性は心を鬼にして職場へ向かう 芦田多恵／山崎直子
■日本はいつも面白い話に溢れている カズオ・イシグロ
■芥川・直木賞 90年記念特集
■歴代受賞者が選んだ「大好きなマイベスト」
■緊急対談 27年ぶり「該当作なし」そのとき選考会は 桐野夏生／島田雅彦
■グラビア特別付録 よみがえる文士たち
■日本の顔 インタビュー 神田裕行
■ミシュラン三つ星、コメ騒動に一家言あり 京都大学発
■ストレスを跳ね返す５つのスキル 古川壽亮
・丸の内の旧国鉄ビル 原田ひ香
・レトロモダンの咆哮 佐野史郎
・大瀧詠一くんからの電話 細野晴臣
・黄金バットの紙芝居 平松洋子
・純粋に不味いもの 土井善晴
・貸本屋とロバのパン屋 弘兼憲史
・立ち読み 会田誠
・16歳、ユーミンに興奮した日 久住昌之
・プロレスと政権交代 野田佳彦
・寝台特急と食堂車 原武史
・Ｊ・リンのジグソーパズル 中島京子
・熱海への夜行タクシー 菊地成孔
・駅の伝言板と新聞の尋ね人 田中純
・赤坂の料亭 クリスチャン・ボラー
・幻のたぬきラーメン 高山なおみ
・第一次エスニックブーム 稲田俊輔
・生の外国人 町田忍
・五〇年代のハーフの子供たち 平野レミ
・神保町・竹橋界隈の焼け跡 藤原正彦
■有働由美子対談 80 タサン志麻 家政婦
■眠れぬおまえに遠くの夜を 最終回 桐野夏生
■No time for doubt 7 -大谷翔平と2016年のファイターズ- 鈴木忠平
■新連載 ディープな地経学 3 マット・ポッティンジャー
株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は、８月８日に『文藝春秋』九月特大号を発売します。
『文藝春秋』九月特大号
▼内容紹介（目次より）
〈日枝久 フジサンケイグループ前代表 独占告白 １０時間〉
〈中居事件後初のインタビュー〉
■「独裁なんて絶対ありえない」「フジの執行部は逃げる連中ばっかり」 聞き手・構成 森功
〈消費税減税論にメガバンク・トップが警鐘を鳴らす〉
■国債格下げに気を付けろ 三井住友ＦＧ社長 中島達
■ポスト石破は「三次方程式」で決まる 赤坂太郎
〈経営者の情報戦略〉
■万博 覆面 ボランティアの五日間 アシックス会長 廣田康人
■「地経学」経営のすすめ 新浪剛史 鈴木一人
■イランの核武装は何の問題もない Ｅ・トッド
〈外国人は本当に脅威か〉
■参政党と日本人ファーストのカラクリ 石戸諭
■ルポ 東京外環の日本を学ぶ移民たち 八木澤高明
■プロ米農家の農政への大不満 窪田新之助
■自民党はコメの政党である 磯田道史／門井慶喜
■裏読み業界地図7 薄型ディスプレイの落日 大西康之
■ミスター円、世界を駆ける 9 神田眞人
■欲望の不動産 4 沸騰するニセコ不動産市場 吉松こころ
■内部告発 日大会計係が見た運動部のドロ沼 山田俊太郎
〈大特集 終戦80年「指導者とは」 日本のいちばん長い日〉■大座談会 保阪正康／新浪剛史／楠木建／麻田雅文／千々和泰明
■「Ａ級戦犯」 子孫たちの80年 早坂隆
■国家主義的右派政党の不気味な挑戦 保阪正康
■徹底討論 令和の天皇論 先崎彰容／辻田真佐憲／浜崎洋介／與那覇潤
■あきらめないで本当によかった 伊勢ヶ濱春雄
■女性は心を鬼にして職場へ向かう 芦田多恵／山崎直子
■日本はいつも面白い話に溢れている カズオ・イシグロ
〈第173回 芥川賞発表 該当作なし〉■選評
松浦寿輝／小川洋子／山田詠美／吉田修一／島田雅彦／平野啓一郎／奥泉光／川上弘美／川上未映子
■芥川・直木賞 90年記念特集
候補作「トラジェクトリー」全文掲載 グレゴリー・ケズナジャット
■歴代受賞者が選んだ「大好きなマイベスト」
南木佳士／町田康／阿部和重／津村記久子／円城塔／田中慎弥／町屋良平／高瀬隼子／市川沙央
■太宰治の落選─草創期のドラマ 安藤宏
■緊急対談 27年ぶり「該当作なし」そのとき選考会は 桐野夏生／島田雅彦
■グラビア特別付録 よみがえる文士たち
■日本の顔 インタビュー 神田裕行
■ミシュラン三つ星、コメ騒動に一家言あり 京都大学発
■ストレスを跳ね返す５つのスキル 古川壽亮
〈戦後80年の懐かしいとワクワク〉・中央本線の硬いシート 林真理子
・丸の内の旧国鉄ビル 原田ひ香
・レトロモダンの咆哮 佐野史郎
・大瀧詠一くんからの電話 細野晴臣
・黄金バットの紙芝居 平松洋子
・純粋に不味いもの 土井善晴
・貸本屋とロバのパン屋 弘兼憲史
・立ち読み 会田誠
・16歳、ユーミンに興奮した日 久住昌之
・プロレスと政権交代 野田佳彦
・寝台特急と食堂車 原武史
・Ｊ・リンのジグソーパズル 中島京子
・熱海への夜行タクシー 菊地成孔
・駅の伝言板と新聞の尋ね人 田中純
・赤坂の料亭 クリスチャン・ボラー
・幻のたぬきラーメン 高山なおみ
・第一次エスニックブーム 稲田俊輔
・生の外国人 町田忍
・五〇年代のハーフの子供たち 平野レミ
・神保町・竹橋界隈の焼け跡 藤原正彦
■有働由美子対談 80 タサン志麻 家政婦
■眠れぬおまえに遠くの夜を 最終回 桐野夏生
■No time for doubt 7 -大谷翔平と2016年のファイターズ- 鈴木忠平
■新連載 ディープな地経学 3 マット・ポッティンジャー
など、ほかにも読み応えのある記事が満載です。
『文藝春秋』編集長 鈴木康介のコメント
中居事件後、日枝久氏のメディアへの登場は初めてです。事件は外から見るのと、内から見るのでは大きく違うもの。あの事件の渦中、フジテレビ内でいったい何が起きたのか――30年以上トップであり続けた最高実力者が、約10時間にわたり驚くべき内幕を語っています。
■ ■
雑誌 詳細
誌 名 ： 『文藝春秋』九月特大号
発 売 ： 2025年８月８日
定 価 ： 1,800円（税込）
https://bunshun.jp/list/magazine/gekkan-bunshun