丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループの丸紅情報システムズ株式会社（代表表取締役社長：佐藤 由浩）は、日本オラクル株式会社と販売代理店契約を締結し、Oracle Cloud Infrastructure（以下、OCI）の提供を開始します。

近年、多くの日本企業がデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する中、基幹システムで長年利用されてきたOracle Databaseをはじめとするデータベースのクラウド移行が、重要な課題となっています。移行にあたっては、性能や信頼性の観点から、クラウド移行に踏み切れないケースも少なくありませんでした。また、企業のクラウド移行やマルチクラウド戦略が進展する中、2024年6月にはオラクルとGoogle Cloudがクラウド基盤を直接接続するグローバルパートナーシップを発表しました。ミッションクリティカルなOracle DatabaseワークロードをGoogle Cloud上で稼働することにより、データ転送料金を掛けずにマルチクラウド運用やAI・機械学習などGoogle Cloudの先端サービスとのシームレスな連携も実現します。さらに、既存環境からOracle Databaseへの移行に対応しているため、段階的なDX推進やレガシー資産の最大活用も期待できます。

丸紅I-DIGIOグループは、国内におけるOracle Database@Google Cloudの提供開始とあわせて、Google Cloudの先進的なAI・分析基盤と、Oracle Databaseの高い信頼性・性能を組み合わせた、付加価値の高いソリューションを提供します。従来のオンプレミス環境や他クラウド環境に加え、OCIおよびGoogle Cloud上でのOracle Database活用という新たな選択肢を提案し、お客様のクラウド活用・DX推進を後押しします。

丸紅I-DIGIOグループは、OCIの提供を通じて、お客様の多様なクラウドニーズやマルチクラウド環境に関するご相談に迅速かつ的確に対応し、最適なクラウド活用とDX推進をリードします。

【日本オラクル株式会社 常務執行役員 アライアンス統括 佐野 守計様からのコメント】

日本オラクル株式会社は、丸紅I-DIGIOグループの丸紅情報システムズ株式会社様がOCI販売代理店契約を締結し、お客様へのサービス提供を開始されたことを心より歓迎申し上げます。

丸紅I-DIGIOグループ様は、豊富なITソリューション提供実績と強固な顧客基盤を活かし、お客様のDXと成長をさらに加速されることを確信しています。また、最適なクラウド活用をこれまで以上に推進され、お客様に合わせた最適なマルチクラウド活用を力強く牽引されることを期待しています。

【丸紅I-DIGIOグループについて】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進しています。

製造ソリューションセグメント：製造業向けソリューション

流通・産業ソリューションセグメント：システム開発およびコンタクトセンターソリューション

デジタルソリューションセグメント：ネットワーク・ストレージ・クラウド・セキュリティ領域のソリューション

IT基盤サービスセグメント：IT基盤領域の設計・構築・運用

ホームページ：https://www.marubeni-idigio.com/

＜お問い合わせ先（プレス関係者窓口）＞

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

管理本部 マーケティング＆コミュニケーション部 広報課

〒112-0004東京都文京区後楽2丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー

電話：03-4243-4040

＜サービスに関するお問い合わせ＞

丸紅I-DIGIOグループ デジタルソリューションセグメント

DXソリューション事業本部 DXソリューション営業部

メール：dxs_pr@marubeni-idigio.com

* Oracle、Java、MySQLおよびNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社および関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いた最初のクラウド・カンパニーです。

* Google Cloudは、Google LLCの商標です。

*文中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

*ニュースリリース記載の情報は発表日現在の情報であり、予告なく変更される場合があります。