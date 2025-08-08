「第19回メディアレーダーWEEK 2025 秋」にIP展開事業部 広告ライン・相澤海斗の登壇が決定

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下 「Plott」）は、2025年9月10日（水）に開催する「第19回メディアレーダーWEEK 2025 秋」（主催：株式会社アイズ）のオンラインセミナーに、当社IP展開事業部 広告ライン・相澤海斗が登壇することをお知らせいたします。

「メディアレーダーWEEK」は、株式会社アイズが主催する、1週間でさまざまな広告・マーケティングジャンルのセミナーを行うオンラインセミナーイベントです。SNSマーケティングやWeb集客などの人気テーマに加え、Z世代やシニア向けといったターゲット別テーマなど、多様なジャンルのセミナーが開催されています。

Plottの相澤は「【選定・運用・アニメ】インフルエンサーマーケ三大成功ロジックとは？」と題したセミナーに登壇。YouTube・TikTokといったSNS全盛の今、Plottがアニメコンテンツ（IP）を用いて行ってきたマーケティングについて解説いたします。YouTube累計150億再生のショートアニメを活用した、若者に届けるPlott式アニメマーケティングについて、最前線の事例とともにお届けいたします。

■ 登壇者プロフィール

相澤海斗（あいざわ・かいと）｜株式会社Plott IP展開事業部 広告ライン

新卒で広告代理店に入社し、オフライン広告の企画・制作に従事。

Plott入社後は、IP展開事業部で自社IPを用いた企業プロモーション施策の立案、実行を担当。これまで食品/金融/ゲーム/美容系など幅広いジャンルの商材を経験。

■ セミナー登壇概要

セミナー名：【選定・運用・アニメ】インフルエンサーマーケ三大成功ロジックとは？

開催日時：2025年09月10日（水）11:00 ～ 12:30

セミナー形式：オンラインセミナー

講演タイトル：「若者に届く、Plott式アニメマーケティングとは？」

費用：無料（事前申し込み制）

定員：200名

申し込みURL：https://media-radar.jp/contents/meditsubu_seminar/mr-week19/?inb=1004634

▼開催概要

SNS全盛の今、あらゆるターゲット層にリーチする手段として、注目され続けるインフルエンサーマーケティング。しかし実際の現場では「誰を起用すべきか分からない」「フォロワー数はあるのに効果が出ない」といった課題も多く、属人的な判断に頼らざるを得ない状況が続いています。

本セミナーでは、インフルエンサー選定のロジック、運用型で効果を最大化する新手法、さらにはアニメコンテンツの活用術まで、最前線の実例と共にお届けします。

マーケティング担当者・広告代理店の皆様に向けた、次の成果を生む一手を掴む絶好の機会です。

先着200名、参加無料ですので奮ってご参加ください。

※登壇企業の同業他社様のご参加はお断りさせていただきます。

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/