ビットトレード株式会社と株式会社北紡が暗号資産並びにWeb3.0関連ビジネスに関して基本合意書を締結

ビットトレード株式会社

暗号資産交換業者であるビットトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：関 磊、以下「BitTrade」）は紡績事業をおこなっております株式会社北紡（本社：石川県白山市、代表取締役 粕谷 俊昭、以下「北紡」）と、暗号資産並びにWeb3.0関連ビジネスに関して基本合意書（MOU）を締結したことをお知らせいたします。

■目的

本覚書は、Web3.0関連事業及びグリーンエネルギー分野における活動支援、並びに両社が提供するサービスの推進に向けて、今後の具体的な提携内容について検討・協議を進めることを目的としたものになります。

■背景

近年、グローバルにおけるWeb3.0エコシステムの拡大に伴い、各業界において信頼性の高い取引基盤の構築が急務となっています。

北紡は従来の紡績事業に留まらず「紡績・テキスタイル」「ヘルスケア」「リサイクル」という３つの異なる領域で、事業を展開する新しいKITABOとして、「環境」「衛生」「高機能」の３つのソリューションで持続可能な社会に貢献していこうとしています。今後も、「チャレンジと実行」を続け、未来の環境社会に適合した会社を目指します。さらに、暗号資産関連事業に本格的に参入し、本分野におけるリーディングカンパニーを目指しております。

BitTradeは「良いプロダクト・良いサービス」を経営理念として掲げ、より多くのお客様に満足して頂ける金融サービスを提供するとともに、エンドユーザーにとっての利便性も高め、暗号資産が持つ新たな可能性を通して、日本市場に全く新たな価値を提供していくことを実施してまいりました。

両社の強みを掛け合わせることで、より高品質かつ迅速なサービス提供が可能になると判断し、本覚書の締結に至りました。Web3.0及びグリーンエネルギー分野における活動支援、並びに両社が提供するサービス推進にむけて今後、検討していきます。

■今後の展望

両社は、今後本覚書に基づく詳細な協議を進め、将来的には、環境分野をテーマとした環境関連トークンであり、持続可能な社会の実現に貢献する仕組みを目指すものを踏まえた実務対応ソリューションの開発も視野に入れ、持続的かつ戦略的な協業体制の構築を推進していきます。

BitTradeは、今後も各業界の有力パートナーとの連携を通じて、Web3.0時代における信頼性の高い金融インフラの提供に取り組んでまいります。

■会社概要

株式会社北紡

本社所在地：石川県白山市福留町201番地1

代表者：代表取締役 粕谷 俊昭（かすや としあき）

https://www.ktbo.co.jp/

事業内容：合繊 紡績糸の製造・販売



ビットトレード株式会社（BitTrade Inc.）

所在地：東京都港区西新橋1-1-1

代表者：代表取締役社長 関 磊（かん らい）

公式HP：https://www.bittrade.co.jp/ja-jp/

事業内容：暗号資産交換業および第一種金融商品取引業



ビットトレード株式会社

暗号資産交換業者 関東財務局長第00007号

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3295号

一般社団法人日本暗号資産等取引業協会加入

