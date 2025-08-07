週1副社長「とっとりメジャーリーグ」で、鳥取県内企業と都市部チームをマッチングする「ドラフト会議」を開催します

一般社団法人ＩＮＳＰＩＲＥとっとりメジャーリーグ主催チーム一同

週1副社長を推進する鳥取県、週1副社長プロジェクトを運営する一般社団法人とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点、本プログラムの総監修及びイノベーター人材の招聘を行う一般社団法人INSPIREは、三者連携によって主催する副業兼業アクセラレータープログラム「とっとりメジャーリーグ」の第2期において、8月8日(金)、ホテルニューオータニ鳥取で、県内企業と都市部チームとのマッチングを行う「ドラフト会議」を開催します。

とっとりメジャーリーグは、副業・兼業・プロボノに取り組みたいと考えている都市部の企業・団体を対象に、鳥取で週1副社長に挑戦する機会を提供する副業兼業アクセラレータープログラムです。都市部の企業・団体から3名程度の有志メンバーで構成されるチームを募集し、採択された8チームと鳥取県内企業8社とのマッチングを行う「ドラフト会議」では、プロ野球のドラフト会議さながらの指名や抽選が行われます。

なお、ドラフト会議によってマッチングが成立した後は、都市部チームは鳥取県内企業からのミッションに基づいて3ヶ月にわたる週1副社長に挑戦し、12月に成果を発表します。

▼プログラム概要



週１副社長「とっとりメジャーリーグ」第２期

https://www.major-league.tottori.jp/

▼参加チーム

6月5日に、とっとりメジャーリーグのオンライン応募説明会を開催したところ、40チーム（団体）以上から参加申込があり、所定の選考プロセスを経て、8チーム（団体）を採択しました。



参加チーム（五十音順）

- NTTドコモ dクリエイターズ- NTTドコモ Team HACK- 花王グループカスタマーマーケティング- 三点倒立- BIPROGY AYUME- BIPROGY ジゲラボ- ユニアデックス- LiB CONSULTING

▼ドラフト会議

参加チームが、県内企業に対して週1副社長に取り組みたい想いをプレゼンし、これを受けて県内企業はスカウトしたいチームを指名します。複数の企業が同一チームを指名した場合には抽選で交渉権が決まり、交渉権を獲得した企業がチームと交渉します。チームが受諾するとマッチングが成立します。

(1) 日時 8月8日(金) 午後2時から午後4時まで

(2) 場所 ホテルニューオータニ鳥取 アクティービル3階「鶴の間(東)」（鳥取市今町2丁目153）

※入場無料 観覧自由

▼ドラフト会議後の展開

(1) キックオフミーティング（8月）

8月の平日夜に90分程度のオンラインミーティングを持ち、翌月から本格的にスタートする副業・兼業の実践に向けての意見交換や留意事項を共有します。



(2) 副業・兼業の実践（9月～11月）

週1副社長として県内企業とオンラインをフル活用して協業に取り組みます。付加価値の高い副業兼業の実践には、鳥取県内企業の現場に対する深い理解は必要不可欠なため、適時の現場訪問も想定しています。



(3) 成果発表会（12月8日(月)）

プログラムに参画したチーム（8団体）、県内企業（8社）が一堂に会し、鳥取でプロジェクトの成果を発表します。





▼お問い合わせ

各種お問い合わせは、以下からお問い合わせください。

一般社団法人INSPIRE（代表理事：谷中修吾）

東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15階

info@inspire-jpn.com

https://www.inspire-jpn.com

国内最大級の地方創生イノベータープラットフォーム「INSPIRE」を運営する非営利法人。日本全国の地方創生まちづくりで活躍するイノベーターを束ね、超絶まちづくりの集合知を社会にシェアすることをミッションとして、カンファレンス、セミナー、アイデアソン、アクセラレータなどを主催・共催・総監修している。日本全国に１万人を超えるイノベーターコミュニティを有する。