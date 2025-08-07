【令和7年度 第2次試験直前対策】8/11（月）より全国順次開講！開講日（第1回目講義）は無料体験ＯＫ！
資格の学校TAC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：多田 敏男）は、令和7年 中小企業診断士 第2次試験の直前対策コース「2次ファイナル本科生」を全国25クラスで開講。開講日当日の第1回目講義は無料体験入学を受付ている。
ＴＡＣ中小企業診断士講座 令和7年度 2次ファイナル本科生 無料体験入学
2次直前対策「2次ファイナル本科生」第1回目講義【無料体験入学OK】
※下記の日時は無料体験でご参加いただけます。
・仙台校 8/16（土）10:30～13:00
・大宮校 8/16（土）10:00～12:30
・池袋校 8/11（月）19:00～21:30、8/17（日）13:00～15:30
・新宿校 8/12（火）19:00～21:30、8/16（土）13:00～15:30、8/17（日）13:00～15:30
・渋谷校 8/12（火）19:00～21:30、8/16（土）13:00～15:30
・八重洲校 8/11（月）19:00～21:30、8/16（土）9:30～12:00、8/17（日）13:00～15:30
・津田沼校 8/17（日）10:00～12:30
・横浜校 8/11（月）19:00～21:30、8/17（日）13:00～15:30
・町田校 8/17（日）10:00～12:30
・名古屋校 8/11（月）19:00～21:30、8/17（日）9:30～12:00
・京都校 8/16（土）13:00～15:30
・梅田校 8/12（火）19:00～21:30、8/17（日）13:00～15:30
・なんば校 8/16（土）13:00～15:30
・神戸校 8/16（土）13:00～15:30
・広島校 8/16（土）10:00～12:30
・福岡校 8/17（日）10:30～13:00
＜2次ファイナル本科生の詳細＞
コース：2次ファイナル本科生
開講日：上記参照
回数：全22回＋2次公開模試
コースの詳細：以下のサイトよりご確認ください。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_chusho/chusho_crs_2ji_justBefore_idx.html
------------------------------------
会社概要
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/
------------------------------------