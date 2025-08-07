NAVIS HR、日系企業向けバイリンガル人材紹介サービスを拡充

NAVIS HUMAN RESOURCES Pvt,Ltd.

インド・バンガロールに本社を置くNAVIS Human Resources Private Limited（以下NAVIS HR、CEO：鴛渕貴子）は、日本企業向けのバイリンガル人材紹介サービスを大幅に拡充いたしました。英語・日本語に堪能なインド人材を対象に、溶接業・自動車整備業・機械業・製造業・介護・宿泊・運送などのブルーカラー職種から、ITエンジニア・AI人材などの高度専門職まで、幅広い職種に対応した人材紹介を実現します。

サービスの背景

日本国内では、労働人口の減少に伴い、外国人材へのニーズが急速に高まっています。特に、語学力と専門性を兼ね備えた人材の確保は、企業の国際競争力強化に直結します。NAVIS HRは、インド全土の教育機関・州政府・訓練施設と連携し、信頼性の高い人材を厳選してご紹介します。

もちろん、インド国内に進出されている日系企業様のビジネス拡大に向けて、事業に集中できる体制を支援、人材紹介を続々とさせていただいております。

サービスの特長

インド全土からの人材発掘と育成

8州政府とのMoU締結により、全国規模での人材確保が可能。日本語教育・職業訓練を通じて即戦力を育成。

職種別対応：ブルーカラーから高度人材まで

製造、介護、宿泊、食品加工、航空、運送などの技能職に加え、ITエンジニア、AI・データサイエンティストなどの専門職にも対応。

日本語スキルの徹底スクリーニング

書類選考、語学判定、日本語面接を通じて、N3～N2レベルの人材を厳選。日本語講師資格を持つネイティブ講師による研修体制を整備。

渡航・定着支援のワンストップサービス

VISA申請、渡航手配、日本での生活支援、企業との連携による定着支援まで一括対応。

NAVIS HRの実績と信頼

NAVIS HRは、インド・日本間の人材連携において23年以上の実績を有し、これまでに12,000名以上の研修生を輩出。企業ニーズに応じた柔軟な人材提案が可能です。

今後の展望

NAVIS HRは、2025年度中に300名以上のバイリンガル人材をインド国内、日本国内の日本企業へ紹介することを目標としています。今後もインド主要都市でのキャリアフェアや企業説明会を通じて、日系企業との連携を強化してまいります。

