都会の夏に爽やかな風をとどける――音楽ユニット “End Must Be”、コンピレーション参加曲として3rdシングル “鳥の人” をリリース！

Non-linear Records

音楽プロジェクト “End Must Be” が、2025年8月8日（金）に3rdシングル 『鳥の人』 をリリースいたします。


本作は、同日リリースされるコンピレーションアルバム『Tokyo Neo Club Jazz Connection vol.2』への収録楽曲として配信されます。


Music Videoは、8月7日（木）18:00よりYouTubeにて公開中です。





■90年代アシッドジャズの音を意識したサウンド


“End Must Be” の3rdシングル 『鳥の人』 は、90年代のアシッドジャズを彷彿とさせる軽やかで洗練されたトラックに仕上がっています。


物語の主人公が辛い出来事から鳥になって逃げ出す、といったストーリーながら、「辛いことは忘れて前向きに生きよう」というポジティブなメッセージも込められています。



■音楽ユニット “End Must Be” の思い


“End Must Be” というユニット名は、日本語の「縁結び」にも聞こえることから名付けられました。


あとに続く言葉は聴き手によって様々になるよう余韻を残してありますが、ポジティブな言葉をつなげたくなるような音楽を届けたい、という思いも込められています。



■メンバー紹介


- lottae（Vo.）


繊細さと力強さが共存する独特の歌声を持つバイリンガルシンガー。英語と日本語を自在に操り、楽曲に奥行きを与える。


- kenjiman（Gt.）


インディーズバンド 秘密列車 のギタリストとしても活動。ジャジーで洒脱なギターサウンドが魅力。


- CHiRAL（Composer）


さまざまなアーティストとのコラボレーションを通じて楽曲を発表するコンポーザー。多彩なジャンルを取り入れたサウンドメイクが特徴。




【リリース情報】


- タイトル：鳥の人


- アーティスト：End Must Be


- リリース日：2025年8月8日（金）0:00


- 配信形態：デジタル配信（Apple Music、Spotify、Amazon Music など主要音楽配信サービス）



【配信リンク】


※以下はコンピレーションアルバム『Tokyo Neo Club Jazz Connection vol.2』全体の配信リンクです。


『鳥の人』 はアルバムの5曲目に収録されています。


https://linkco.re/NHsVu2Yu



【Music Video】


https://youtu.be/AsSgFFcX6wE



【公式アカウント】


YouTube：https://www.youtube.com/@EndMustBe


Instagram：https://www.instagram.com/endmustbe/


X：https://x.com/endmustbe


lit.link：https://lit.link/endmustbe







発行元　Non-linear Records