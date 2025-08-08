東京クラブジャズの現在地――コンピレーション第2弾『Tokyo Neo Club Jazz Connection vol.2』リリース！

Non-linear Records

2024年の前作『vol.1』はiTunes Storeジャズ トップアルバムチャートにて日本3位・台湾1位を記録。注目を集めた本企画の第2弾となる今作ではクラブジャズを軸に各アーティストの個性が光る全10曲を収録しています。

ジャズ、ソウル、シティポップ、アフロビートなど多様なルーツを持つ楽曲たちが現代の東京の空気感に新たな彩りを添えます。

クラブミュージック的なリズム感を保ちつつ生演奏の質感やジャズ的な和声感、そして楽曲ごとの自由な発想が交差する作品です。ジャンルの枠を超えた洗練されたサウンドが都市の風景にそっと寄り添います。

今作にはクラブジャズ、アシッドジャズ、シティポップなどをフィールドに活動するアーティストが参加。トランペッター島裕介によるアーバンなジャズ・インストからバンドやユニットによるボーカル曲まで幅広いスタイルを収録しています。

本プロジェクトはコンポーザーCHiRALとkogeの2名が中心となって企画・編纂を行っており収録楽曲の一部も彼らによる書き下ろしです。

【作品情報】

タイトル：Tokyo Neo Club Jazz Connection vol.2

リリース日：2025年8月8日（金）

収録曲数：全10曲

配信形態：デジタル配信（Apple Music、Spotify、Amazon Music ほか主要配信サービス）

【配信先へのリンク（Link Core）】

https://linkco.re/NHsVu2Yu

【楽曲ダイジェスト動画】

https://www.youtube.com/watch?v=eZg7sEzUaeY

【参加アーティスト】

・島裕介

・BANANA NEEDLE

・よしぶる

・Fried Banana Shop

・Julia Takada

・RE:FINE

・End Must Be

・koge

・CHiRAL

【企画・運営】

Non-linear Records