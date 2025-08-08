【2025年8月31日】英語力は“10分”で変わる！現役プロ通訳者が教える「シャドーイング術」セミナーを開催

株式会社インターグループ

インターグループが運営する通訳者・翻訳者養成機関インタースクールでは、2025年8月31日（日）に、現役会議通訳者・放送通訳者として活躍する長尾幸子氏を講師に、Zoomウェビナー形式で英語力向上セミナー「英語力は“10分”で変わる！現役プロ通訳者が教えるシャドーイング術」を開催いたします。

■背景

グローバルなビジネス環境において、英語での会議や交渉、質疑応答の場面で「聞き返される」「うまく答えられない」といった課題を抱えるビジネスパーソンは少なくありません。

本セミナーでは、プロ通訳者が実際に行っている「シャドーイング」トレーニングを通じて、リスニング力・発音・表現力を短時間で効率的に高める方法を知ることができます。

■セミナー概要

タイトル：英語力は“10分”で変わる！現役プロ通訳者が教えるシャドーイング術

日時：2025年8月31日（日）15:00～16:00

形式：Zoomウェビナー（オンライン開催）

参加費：無料

対象：

・仕事で英語を使う機会が増えてきた方

・ 英語の「聞く・話す」力を効率よく伸ばしたい方

・海外とのやり取りにもっと自信を持ちたい方

申込方法：インタースクール公式HPのセミナー申込フォームよりお申込みください。

申込フォーム：https://www.interschool.jp/contact

■講師プロフィール

長尾 幸子（ながお さちこ）

会議通訳者・放送通訳者として25年以上のキャリアを持ち、中央省庁主催の国際シンポジウムからテレビ放送まで幅広く活躍。

現在はインタースクールにて「会議通訳コース」を担当し、実践的かつ親身な指導で多くの受講者から支持を集めている。

■セミナー内容（予定）

1.シャドーイングって何？効果と目的

2.実践！シャドーイング体験セッション

3.通訳者が語る“シャドーイングで得られる力”

4.QAセッション

■参加特典

セミナー終了時アンケートに回答した方※は、入学金無料

※1新規に限る ※2期間：セミナー後～早割締め切り9/25（木）まで）

■関連イベント【9月-10月 開催体験授業】

通訳のための英語専修科（オンライン）

１. 9/6(土) 9:50-11:20 ２. 9/21(日) 9:50-11:20 ３. 10/4(土) 13:50-15:20

通訳のための英語専修科（東京校通学型）

１. 9/13(土) 9:50-11:20

通訳のための英語専修科（大阪校通学型）

１. 9/13(土) 9:50-11:20

【お問い合わせ先】

インタースクールオンライン事務局

TEL: 0570-067-551 / Email: school-online@intergroup.co.jp

【受付時間】火～金 13:30～20:30/土・日 10:00～17:00

※木曜日・祝日は休校日となります

Webサイト： https://www.interschool.jp/