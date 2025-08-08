【通訳者・翻訳者養成学校 インタースクール】2025年夏の短期講座を開催！（グローバルビジネスパーソン向け）
「TOEIC800点以上を持っているものの、スピーキングになると自分の言いたいことを正確に表現できない……」高い英語力をお持ちのビジネスパーソンでも、こんな悩みを持つ方は少なくありません。
英語力の「壁」を破るため、語学のプロである通訳者の指導を受けてみませんか？
プロ通訳者・翻訳者養成学校であるインタースクールでは、この夏、全３回で通訳訓練を体験できる
Summer Programを開催します。
・現役通訳者の講師による実践的な指導
・少人数×短期集中で効率的にスキルアップ
・リプロダクション、サイトトランスレーションなどプロ通訳者養成の訓練を体験
通訳訓練の経験がない方も大歓迎！※
また、10月から始まるレギュラー講座の受講を希望される方には、入学テスト受験料免除など、お得な特典が受けられるキャンペーンも実施中！
これまでとは違った英語学習を求めている方は、ぜひお申込みください。
※一部の講座を除きます
◆講座紹介【リスニング強化！通訳訓練】（東京校通学）
〈受講レベルの目安〉
・TOEIC(R) 800点～
・実用英語技能検定準1級～
※受講の必須条件ではありません※
ディクテーション(書き取り)、シャドーイング(復唱)、リプロダクション(口頭再現)などの通訳訓練法により、英語を語順通りに、素早く自然に理解する聴解力を身につけます。
★こんな方におすすめ
・ナチュラルな英語を確実に聞き取りたい
・英語でのミーティングに参加する機会が多い
・職場で通訳をする機会がある
講座内容詳細はこちら！（リンク）(https://www.interschool.jp/archives/course/short_listening)
【速精読！ロジカルリーディング】（オンライン）
〈受講レベルの目安〉
・TOEIC(R) 800点～
・実用英語技能検定準1級～
※受講の必須条件ではありません※
確かな文法・構文の理解を土台とし、サイトトランスレーション(区切り訳)、サマライジング(要約)といった通訳・翻訳のための技術を学ぶことで、英文読解の精度を高めます。
★こんな方におすすめ
・職場で英語の文献を読む機会が多い
・読解スピードを上げ、業務効率を高めたい
・海外の経済雑誌などを読みこなしたい
講座内容詳細はこちら！（リンク）(https://www.interschool.jp/archives/course/short_logical_reading)
【伝わる！日英ライティング】（オンライン）
〈受講レベルの目安〉
・TOEIC(R) 800点～
・実用英語技能検定準1級～
※受講の必須条件ではありません※
日本語原文を英語の論理構造に沿って読み換え、英語話者にも自然に伝わる英文へと変換するスキルを身につけます。翻訳者を目指す方にもおすすめ。
★こんな方におすすめ
・職場で英文資料を作成する機会がある
・ライティングスピードを上げ、業務効率を高めたい
・多文化環境での発信力を高めたい
講座内容詳細はこちら！（リンク）(https://www.interschool.jp/archives/course/short_logical_writing)
◆スクール紹介
プロ通訳者・翻訳者養成校であるインタースクールは、1966年の開講以来、歴史に残る多くの国際舞台で活躍する通訳者・翻訳者を輩出してきました。スクールとエージェント部門が一体となって、訓練～プロデビューまでを一貫してサポートします。
【お問い合わせ先】
インタースクールオンライン事務局
TEL: 0570-067-551 / Email: school-online@intergroup.co.jp
【受付時間】火～金 13:30～20:30/土・日 10:00～17:00
※木曜日・祝日は休校日となります
******************************************************
Webサイト： https://www.interschool.jp/