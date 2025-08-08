ゲットワークス、「NVIDIA GPU Blackwell B200」搭載サーバーの運用を開始。

株式会社ゲットワークス

株式会社ゲットワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中澤 秀則、以下「ゲットワークス」）は本日より新潟県湯沢町にて株式会社GXテクノロジーと共同で運営するコンテナ型データセンター「湯沢GXデータセンター」内に「NVIDIA GPU Blackwell B200」（以下「B200」）搭載サーバーを設置して運用を開始しました。

湯沢GXデータセンターで既に稼働・運用中の「NVIDIA GPU H200」（以下「H200」）と比較して、B200は演算能力、搭載メモリ容量(約27%増：141GB->179GB)、メモリ帯域(約67％向上：4.8TB/s->8TB/s）において大幅な性能向上を実現しており、生成AIにおける推論処理や学習時間を大幅に短縮することが可能です。

さらに、アーキテクチャの刷新により電力効率も大きく改善されており、飛躍的に向上した処理能力に対して、消費電力の増加は最小限に抑えられています。

エネルギー効率や運用コストが重視される現在、B200は次世代の生成AIインフラを支える中核GPUとして、AI活用のさらなる加速を可能にします。

生成AIの技術が進歩し、社会に浸透していく中で、これからの活用を検討されている企業や、GPUサーバーの新規・追加導入を検討されている企業・大学・研究機関等へ、検証・開発環境をご提供いたします。

サーバーは1台（GPU×8枚）ごとの占有貸し、もしくはGPU1枚単位の共有貸しにてご利用いただけます。

◆サーバースペック

GPU：HGX B200 SXM×8（TotalMemory:1,440GB）

CPU：Intel Xeon 6767P 64C/128T, 2.4GHz×2

Memory：64GB DDR5 4800×32（Total 2.0TB）

Storage：960GB NVMe SSD×2

Storage：7.68TB U2 NVMe SSD×8

NIC：Dual port 10GbE RJ45×1

HCA ：Single port NDR400 OSFP ×8

ご提供する検証・開発環境にはGPUサーバー以外のお客様所有のストレージやネットワーク機器等を持ち込んで、お客様独自の検証環境を構築することも可能です。

今回導入のB200サーバーは空冷タイプとなりますが、湯沢GXデータセンターでは水冷サーバーの稼働環境についても構築が完了しており、近日中にもB200水冷サーバーの導入、稼働が予定されています。

常に最新かつ最大の演算能力を持つ検証・開発環境をより多くのユーザーに提供することで、新たなビジネスモデルの協業や国内のAI導入加速に貢献いたします。

【株式会社ゲットワークスについて】 https://www.getworks.co.jp/



当社コンテナ型データセンターは2013年に1台目を発表後、多種多様の実証実験を行いながら発展を続けてまいりました。単にコンテナでのデータセンターの構築だけではなく、省エネ・再生可能エネルギーの活用をテーマとして各自治体と協力の上、様々な再エネ（雪、水、外気）活用に取り組んでおります。

設置場所の環境（気候、電力等）や、お客様のニーズに対応した様々なタイプの構築を続け、2024年12月末時点において、285台（20ft：265台、40ft：20台）の構築実績がございます。大手企業様、電力系企業様、病院様など要件の厳しいお客様への納入実績もございます。設置場所の選定から、各種工事（土木、電力、通信）や申請業務まで対応可能です。各種補助金や助成金にも対応しており、近年活用されるお客様が増えてきております。

また、AIや高速演算のニーズ増によりサーバー3,000台以上、GPU1万枚以上の設置・運用実績がございます。完全自社設計・国内生産により短納期・コストダウンを実現しており、お申し込みから最短10日で納品・稼働が可能です。

会社名：株式会社ゲットワークス

設 立：2002年8月

資本金：6,010万円

本 社：東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中澤 秀則

【株式会社GXテクノロジーについて】 https://www.gxtec.co.jp/



当社は再生可能エネルギー100%のデータセンター運営を目指した取り組みを行っております。バイオマス発電、太陽光発電をはじめ、外気冷却、水冷却など多種のエネルギーを活用しております。

会社名：株式会社GXテクノロジー

設 立：2023年9月

資本金：1,000万円

本 社：新潟県南魚沼郡湯沢町土樽233-1

代表者：代表取締役 瀧澤 泰三