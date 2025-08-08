【採用活動に体験型施策を】ガチャ × LINE連携で求職者との新たな接点を創出

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」。

今回は、製造系人材サービスを全国展開する日総工産株式会社様が、求職者との新たな接点づくりと来場促進を目的に「クロワッサン」を導入した事例を紹介いたします。

LINE連携機能とガチャ型インセンティブ施策を活用することで、採用マーケティングの向上につながる成果が確認されました。

導入事例インタビューはこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/cases/552/

導入の目的

採用活動において、日総工産株式会社様は継続的にキャンペーンを行ってきましたが、従来手法の「マンネリ化」が課題となっていました。既存のプロモーションでは反応率が下がりつつあり、求職者との新たな接点創出を求めていました。

そこで日総工産株式会社様は以下を目的として、「クロワッサン」の導入を決定しました。

- エンタメ性のある体験で、求職者の関心を喚起したい- LINE連携機能を活用し、見込み層との接点を強化したい- 潜在層（検討前層）に向けて、広告色の薄い導線を設けたい- コストを抑えつつ、新鮮味のある施策を展開したい

導入前にデモ環境を試用できたことも安心材料となり、費用対効果の高い選択肢として社内でも評価を得て「クロワッサン」の導入に至りました。

導入の成果

実施施策は、「LINE登録＋ガチャ」形式のインセンティブ企画。

ユーザーはLINE経由でガチャを引くことで特典を得られる体験設計となっており、参加ハードルを下げながら自然な形で行動を促進できる構成です。

施策の成果は以下の通りです。

- ガチャ参加を通じたLINE登録数の増加- 検討前層の関心喚起につながる新しい接点を創出できた- 従来施策にはないエンタメ性が、話題性や自社理解促進に寄与- 採用マーケティング全体の改善効果

この施策は、直接的な採用誘導ではなく「興味喚起～初期接点形成」に効果があり、LINEやSNS上でのユーザーとの接点づくりに貢献しました。

今後の展望

今回の成果を受け、日総工産株式会社様では「エンタメ体験を通じた接点づくり」を採用戦略の一環として展開していく方針です。

「まず興味を持ってもらうこと」を重視した施策は、アプローチが難しかった層へのリーチに効果を発揮しました。

求職者の行動様式が「短時間で判断」「直感的な操作」へと変化するなかで、診断やガチャといった気軽に参加できる導線は、押しつけ感のないコミュニケーションとして接触率や参加率に貢献しています。

日総工産株式会社様からは、「新しい切り口にチャレンジしたいと考えている企業にとって、おすすめできるサービス」とのコメントもいただいており、今後も幅広い層との接点拡大に向けた活用が期待されています。

クロワッサンについて

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

クロワッサンの効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web

マーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

