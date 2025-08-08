【注目の新作！配信スタート】女同士の“本音”と“秘密”が明らかに!?＜バリキャリ女子×専業主婦＞入れ替わりラブ・サスペンス！『入替夫婦～あなたが親友を抱いたとしても～』恋＊COMACHI ／大洋図書

株式会社大洋図書

作品紹介

入替夫婦～あなたが親友を抱いたとしても～ 作画／夏江ユウ・原作／武田愛子

【あらすじ】

結婚生活3年目──夫が初めて浮気をした。仕事一筋で頑張ってきた弘美（ひろみ）は、夫（貴志）の 裏切りに言葉を失う。

そんなある日、心配してくれた親友・日菜子（ひなこ）から「気分転換に旅行でもどう？」と誘われ、一緒に旅に出ることに。ところが旅先で思いがけない“出来事”に巻き込まれ──目を覚ますと、弘美は日菜子の身体に入れ替わっていた！

バリキャリ女子・弘美と専業主婦の親友・日菜子。正反対のふたりが入れ替わったことで、それぞれの“本音”と“秘密”が少しずつ明らかになっていく──！？

正反対なふたりの女性が入れ替わるラブ・サスペンス!!【第1・2話 】まんが王国様で絶賛先行配信中！

仕事一筋で頑張ってきた弘美（ひろみ）は、夫の浮気に衝撃を受ける。だけど、仕事優先で家庭を蔑ろにしてきた弘美は夫を責められない…親友の日菜子（ひなこ）に相談すると、「２人で旅行に行かない？」と誘われる旦那のことなんて忘れて、「親友と楽しんでやる！」と現実逃避する弘美。二人で楽しんでいたはずなのに、徐々に日菜子の様子がおかしくなっていって！？

毎月、第２金曜日配信！

