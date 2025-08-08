大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、「四季ナツメ」が巨大フィギュアのチャイナ服姿で登場！ご予約受付開始！

株式会社アリスグリント

株式会社アリスグリントは、大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、「四季ナツメ」を1/3.5スケールでフィギュア化し、2025年8月8日（金）より予約受付を開始いたしました。

ゆずソフトがおくる大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、主人公と同じ大学に通う女の子「四季ナツメ」を1/3.5の巨大スケールでフィギュア化いたしました。

屋台を成功させるために購入した“チャイナ服”を試着中の、恥ずかしがる姿をしっかり再現！

胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツも付属します。

もちろん、細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待ください♪

はだけ上半身パーツ付きはだけ上半身パーツ付き全高 約30cm

商品情報

■1/3.5スケールフィギュア

喫茶ステラと死神の蝶「四季ナツメ」チャイナ服Ver.

□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品

1/7スケール・専用台座付属・はだけ上半身パーツ付属

□サイズ ：全高 約300mm

□原型制作： CKB

□彩色 ： 半嵜 椒

□販売元 ：大網株式会社

□発売元 ：アリスグリント

価格 ： 38,500円（税込）

発売日： 2026年4月発売予定

「怒り顔」フェイスパーツ付き あみあみ限定版

■1/3.5スケールフィギュア

喫茶ステラと死神の蝶「四季ナツメ」チャイナ服Ver. あみあみ限定版

価格 ： 39,600円（税込）

発売日： 2026年4月発売予定

--------------------------------------------

「あみあみ」限定販売となります。

ご予約の際は、下記オンラインショップ・店舗にてご確認下さい。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html

店舗特典

一部店舗様にて、購入特典をお付けいたします。

とても豪華なラインナップとなっておりますので、お見逃しなく！

▼あみあみ様

https://www.amiami.jp/

▼AliSTORE

https://www.alistore.co.jp

▼ボークス様（店舗情報）

https://hobby.volks.co.jp/shop/

▼メロンブックス様

https://www.melonbooks.co.jp/

▼ソフマップ様

https://a.sofmap.com/

フィギュアCM動画のご紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ltpMywto3sA ]

【本動画について】

◇楽曲：楽しい職場（ゆずソフト）

◇キャラクター「秘書アリス」

イラスト ／ キャラクターデザイン：こもわた遙華 様

CV：白城なお 様

◇モーションロゴアニメーション

作画：平山円 様

制作：フロンティアワン 様

(C)AliceGlint

詳しくは以下WEBページまで

■1/3.5スケールフィギュア 喫茶ステラと死神の蝶「四季ナツメ」チャイナ服Ver.

https://www.aliceglint.com/figure/fig_natsume02

(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc.

アリスグリントの「秘書アリス」とは

フィギュア＆グッズブランド『アリスグリント』の公式「秘書」。

主に商品情報の発信などを担当しています。

X（旧Twitter）アカウントは（@AliceGlint_SE）

2024年に活躍の場を広げ、VTuberとしても活動中です。

YouTubeアカウントは（@SecretaryAlice_CH）

X（旧Twitter）アカウントは（@alice_secretary）

この「秘書」とそっくりな顔の「広報」もどこかにいるらしい。

(C)AliceGlint Illust.こもわた遙華