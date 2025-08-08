大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、「四季ナツメ」が巨大フィギュアのチャイナ服姿で登場！ご予約受付開始！

株式会社アリスグリント

株式会社アリスグリントは、大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、「四季ナツメ」を1/3.5スケールでフィギュア化し、2025年8月8日（金）より予約受付を開始いたしました。




ゆずソフトがおくる大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、主人公と同じ大学に通う女の子「四季ナツメ」を1/3.5の巨大スケールでフィギュア化いたしました。


屋台を成功させるために購入した“チャイナ服”を試着中の、恥ずかしがる姿をしっかり再現！


胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツも付属します。


もちろん、細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待ください♪






はだけ上半身パーツ付き

全高 約30cm

商品情報




■1/3.5スケールフィギュア


喫茶ステラと死神の蝶「四季ナツメ」チャイナ服Ver.



□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品


1/7スケール・専用台座付属・はだけ上半身パーツ付属


□サイズ ：全高 約300mm


□原型制作： CKB


□彩色 ： 半嵜 椒


□販売元 ：大網株式会社


□発売元 ：アリスグリント


価格 ： 38,500円（税込）


発売日： 2026年4月発売予定





「怒り顔」フェイスパーツ付き あみあみ限定版




■1/3.5スケールフィギュア


喫茶ステラと死神の蝶「四季ナツメ」チャイナ服Ver.　あみあみ限定版



価格 ： 39,600円（税込）


発売日： 2026年4月発売予定


「あみあみ」限定販売となります。


ご予約の際は、下記オンラインショップ・店舗にてご確認下さい。


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/



■あみあみ店舗ご案内


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html





店舗特典





一部店舗様にて、購入特典をお付けいたします。


とても豪華なラインナップとなっておりますので、お見逃しなく！


▼あみあみ様


https://www.amiami.jp/


▼AliSTORE


https://www.alistore.co.jp


▼ボークス様（店舗情報）


https://hobby.volks.co.jp/shop/


▼メロンブックス様


https://www.melonbooks.co.jp/


▼ソフマップ様


https://a.sofmap.com/



フィギュアCM動画のご紹介



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ltpMywto3sA ]

【本動画について】


◇楽曲：楽しい職場（ゆずソフト）


◇キャラクター「秘書アリス」


　イラスト ／ キャラクターデザイン：こもわた遙華 様


　CV：白城なお 様


◇モーションロゴアニメーション


　作画：平山円 様


　制作：フロンティアワン 様


(C)AliceGlint



詳しくは以下WEBページまで



■1/3.5スケールフィギュア　喫茶ステラと死神の蝶「四季ナツメ」チャイナ服Ver.


https://www.aliceglint.com/figure/fig_natsume02



(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc.



アリスグリントの「秘書アリス」とは




フィギュア＆グッズブランド『アリスグリント』の公式「秘書」。


主に商品情報の発信などを担当しています。


X（旧Twitter）アカウントは（@AliceGlint_SE）


2024年に活躍の場を広げ、VTuberとしても活動中です。


YouTubeアカウントは（@SecretaryAlice_CH）


X（旧Twitter）アカウントは（@alice_secretary）


この「秘書」とそっくりな顔の「広報」もどこかにいるらしい。



(C)AliceGlint　Illust.こもわた遙華