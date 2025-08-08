大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、「四季ナツメ」が巨大フィギュアのチャイナ服姿で登場！ご予約受付開始！
株式会社アリスグリントは、大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、「四季ナツメ」を1/3.5スケールでフィギュア化し、2025年8月8日（金）より予約受付を開始いたしました。
ゆずソフトがおくる大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、主人公と同じ大学に通う女の子「四季ナツメ」を1/3.5の巨大スケールでフィギュア化いたしました。
屋台を成功させるために購入した“チャイナ服”を試着中の、恥ずかしがる姿をしっかり再現！
胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツも付属します。
もちろん、細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待ください♪
はだけ上半身パーツ付き
全高 約30cm
商品情報
■1/3.5スケールフィギュア
喫茶ステラと死神の蝶「四季ナツメ」チャイナ服Ver.
□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品
1/7スケール・専用台座付属・はだけ上半身パーツ付属
□サイズ ：全高 約300mm
□原型制作： CKB
□彩色 ： 半嵜 椒
□販売元 ：大網株式会社
□発売元 ：アリスグリント
価格 ： 38,500円（税込）
発売日： 2026年4月発売予定
「怒り顔」フェイスパーツ付き あみあみ限定版
■1/3.5スケールフィギュア
喫茶ステラと死神の蝶「四季ナツメ」チャイナ服Ver. あみあみ限定版
価格 ： 39,600円（税込）
発売日： 2026年4月発売予定
店舗特典
一部店舗様にて、購入特典をお付けいたします。
とても豪華なラインナップとなっておりますので、お見逃しなく！
フィギュアCM動画のご紹介
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ltpMywto3sA ]
【本動画について】
◇楽曲：楽しい職場（ゆずソフト）
◇キャラクター「秘書アリス」
イラスト ／ キャラクターデザイン：こもわた遙華 様
CV：白城なお 様
◇モーションロゴアニメーション
作画：平山円 様
制作：フロンティアワン 様
(C)AliceGlint
詳しくは以下WEBページまで
■1/3.5スケールフィギュア 喫茶ステラと死神の蝶「四季ナツメ」チャイナ服Ver.
https://www.aliceglint.com/figure/fig_natsume02
(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc.
