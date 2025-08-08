イノーバ、Webサイト更新や改善を丸投げできる新サービス「ウェブGO！サクセス」を提供開始

株式会社イノーバ

BtoBマーケティング支援を手がける株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳）は、Webサイトはあるものの、更新や運用面に課題を抱える中小企業向けに、Webサイト運用代行サービス「ウェブGO！サクセス」を提供開始いたしました。

「ウェブGO！ サクセス」は、あたかも“自社のWeb運用チーム”のように運用方針の策定・サイト更新作業・改善支援などの実務を、ポイント制で柔軟に依頼できるサービスです。Webサイトの運用や更新がなかなか進まない企業に向けて、成果につながるWeb運用を支援します。

サービス提供の背景

多くの中小企業では、Webサイトが「作って終わり」になりがちで、継続的な更新にまで手が回っていないのが実情です。専任人材を置く余裕もなく、外部に委託しても社内の指示出しが負担になってしまうなど、Web運用の“仕組み化”に悩む企業が少なくありません。

イノーバはこれまで600社以上のBtoB企業を支援してきた中で、「戦略」と「実行力」だけでなく、それを支える“仕組み”の設計こそがWeb成果のカギであると考え、本サービスを立ち上げました。

ウェブGO！サクセスの特長

サービス対象企業

- 月額5万円から、Webの専門人材を“社外に置ける”高額な人材採用や育成の負担なく、即戦力をチームに取り入れることが可能です。- “指示出しに追われない”運用体制チャットでのやり取りと定例ミーティングで、更新作業や改善提案をシームレスに進行。- 業務内容はポイント制で柔軟に設計テキスト更新やバナー作成、アクセス解析、コンテンツ投稿など、事前に購入いただくポイントを消費することで必要な支援だけを受けることが可能。- 返金保証付きサービスの内容にご満足いただけなかった場合は、理由の如何を問わず初月購入ポイント分の金額を全額返金いたします。- Webサイトが数か月～数年間 更新されないまま止まってしまっている企業- Web担当者が不在、または他業務と兼任で運用が滞っている中小企業- 外注経験はあるが、指示や調整の手間で成果につながらなかった企業

サービス資料のご案内

本サービスの概要・導入メリット・支援メニューなどをまとめた資料は、以下ページから無料でダウンロードいただけます。

サービス資料を確認する :https://innova-jp.com/p-service-web-go-success

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イノーバ マーケティング部

TEL：03-4405-7431

Email：mktg@innova-jp.com

株式会社イノーバについて

株式会社イノーバは、600社以上のBtoB企業を支援してきたマーケティング・営業支援会社です。コンテンツ制作、ウェブサイト構築、リードナーチャリング、MA活用支援などを通じて、成果に直結するマーケティング設計と営業活動の最適化を支援しています。

会社名 ：株式会社イノーバ

所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階

設立 ：2011年6月

代表者 ：代表取締役 宗像 淳

Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)