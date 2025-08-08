ジール、インシデント管理のPagerDutyとパートナー契約を締結

株式会社アバントグループ

アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）推進事業を展開する株式会社ジール（本社：東京都品川区、代表取締役社長：沼田 善之、以下「ジール」）は、インシデント管理と運用自動化のグローバルリーダーであるPagerDuty株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山根 伸行、以下「PagerDuty」 ）とパートナー契約を締結したことを発表いたします。本契約締結により、ジールはインシデント管理プラットフォームであるPagerDuty製品を活用したソリューションを提供できるようになり、国内エンタープライズ企業向けのSRE（Site Reliability Engineering）支援のさらなる強化と共に、PagerDutyとジールが得意とするオブザーバビリティ製品の連携サービスによる障害対応の効率化も推進してまいります。

ジールは、2023年にSRE支援事業を立ち上げ、企業のクラウドネイティブ化の実現を伴走するパートナーとして、エンタープライズ企業を中心にSRE支援の実績を重ねてきました。近年、システムの複雑化やサービスの24時間稼働を背景に企業における監視運用の負荷はますます増大しています。ジールのSRE領域における専門知識と、PagerDutyの高度なインシデント管理機能やリアルタイム対応力を組み合わせることで、企業の監視運用業務の運用コストの削減と障害対応時間の大幅な短縮が実現できます。

〇ジールが提供するPagerDutyを活用した付加価値について

● 監視運用の内製化によるコスト最適化

PagerDutyの自動化機能とジールの運用ノウハウにより、人的リソースの最適化と運用コストの削減を実現

● 障害対応時間の短縮

インシデントの即時検知・通知・対応を可能にするPagerDutyのプラットフォームにより、MTTR（平均復旧時間）を大幅に短縮

● オブザーバビリティ連携で監視運用の高度化

ジールは近年多くの企業で導入が進むオブザーバビリティの高い知見があり、オブザーバビリティとPagerDutyを適切に連携、運用設計することで、監視運用の高度化を実現

【PagerDuty株式会社 代表取締役社長 山根伸行様より以下コメントをいただいております】

このたび、ジール様とパートナーシップを締結できたことを心より嬉しく思います。ジール様はSRE支援やオブザーバビリティ領域で豊富な実績とノウハウをお持ちであり、エンタープライズ企業のクラウドネイティブ化や運用高度化を力強く支援されています。PagerDutyのリアルタイムなインシデント管理・自動化機能と、ジール様の運用設計力や伴走型支援を組み合わせることで、国内エンタープライズ企業の監視運用コスト最適化や障害対応時間の大幅短縮を実現できると確信しています。今後も両社の強みを活かし、お客様のビジネス継続性と競争力向上に貢献してまいります。

PagerDutyの導入支援を含むSRE・DevOps支援サービスの詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.zdh.co.jp/sre-devops-services/

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「ＣＯ-ＯＤＥ」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名：株式会社ジール

設 立：2012 年 7 月

代表者：代表取締役社長 沼田 善之

URL： https://www.zdh.co.jp/

主要業務：ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地：東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階

大阪支社：大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

札幌オフィス：札幌市中央区北5条西11丁目15-4

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント：https://www.avantcorp.com/

○株式会社インターネットディスクロージャー ：https://internet-disclosure.com/

○株式会社ジール：https://www.zdh.co.jp/

○株式会社ディーバ：https://www.diva.co.jp/

○株式会社VISTA：https://vista.avantgroup.com/

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

以上