9月3日は睡眠の日！「睡眠専門家と考える　働く女性のための健康」開催！

株式会社毎日新聞社

毎日新聞社（代表取締役社長：松木健）は9月3日（水）19時から、オンライントークイベント「睡眠専門家と考える 働く女性のための健康」を開催します。9（ぐっ）3（すり）で「睡眠の日」の当日、睡眠改善インストラクターの小林麻利子さんと、フィットネスインストラクターで健康的なライフスタイルを発信する竹脇まりなさんが、睡眠を通じて健康を保つ秘訣を語ります。

日本の女性の睡眠時間は、世界の中でも特に短いといわれています。

仕事、家事、育児、ホルモンバランス……。女性の睡眠を阻害する要因はたくさんあります。睡眠時間は同じでも、眠りの質の改善で体調や生活は大きく変わります。そして睡眠に大きな影響を与えるのが、運動や食事。自分らしく生きられるのは健康であってこそ。

毎日新聞が展開する“今”を忙しく生きる女性のためのページ「Hanasone(https://hanasone.mainichi.jp/)」と連動する今回のイベントでは、睡眠改善インストラクターの小林麻利子さんと、フィットネスインストラクターで健康的なライフスタイルを発信する竹脇まりなさんが、睡眠を通じて健康を保つ秘訣を解き明かします。

＜主な内容（予定）＞

・睡眠のメカニズムから考える 眠りの質の改善

・健康を支える睡眠 運動・食事の影響―睡眠が変わると期待できる効果

・眠りのために今日からできるストレッチや、ながら運動の紹介

・Q&A

お申し込みはこちら :https://mainichi-event20250903.peatix.com/

＜イベント概要＞

【日時】2025年9月3日(水)19:00～20:15（18:45入場開始）

（チケットご購入の方には別途、イベント後にアーカイブを1カ月ほど視聴できる案内をいたします）

【会場】Zoomウェビナー

【対象】どなたでもご参加いただけます

【定員】なし

【参加費（税込み）】

イベント視聴チケット：1,650円

【締切】2025年9月3日（水）19時00分

【主催】毎日新聞社

＜登壇者＞

竹脇まりな（たけわき・まりな）

フィットネスインストラクター。

「健康を通じて、もっと自分を好きになる。」をモットーに、フィットネスや健康的なライフスタイルを発信。SNS総フォロワー数は500万人超。 自身がディレクターを務めるウェルネスブランドmarinessは、シリーズ累計販売数130万個を突破。

小林 麻利子（こばやし・まりこ）



SleepLIVE（株）代表取締役、公認心理師、睡眠改善インストラクター。第32回日本睡眠環境学会奨励賞受賞。13年以上最新の研究を基にした「睡眠改善カウンセリング」を行い、4,000人以上の睡眠の悩みを解決。テレビ、雑誌等多くのメディアに出演。

＜司会＞

賀川智子（かがわ・ともこ）

毎日新聞記者。1980年東京都生まれ。2004年毎日新聞社入社。静岡支局、編集センター、東京社会部、地方部などを経験。中3、中1、6歳の3男児の母。産後の体調改善で始めたピラティスにはまり、2024年にFTPマットピラティスベーシックインストラクターの資格を取得し、社内ピラティス部代表も務める。特集面や「こども新聞」など担当の傍ら、子育てママのモヤモヤ解消の取材も進める。

