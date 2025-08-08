「EntaPark」＆「Baseball Post」公式Xアカウントでサマーキャンペーンを開催！
報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）が運営するウェブサイト「EntaPark（エンタパーク）」と「Baseball Post（ベースボールポスト）」は、サマーキャンペーンを公式Xアカウントで開催いたします。 本キャンペーンでは、抽選でAmazonギフトカード1,000円分やジャイアンツ応援グッズが当たります。
◆応募方法
１.「EntaPark」のX（旧Twitter）アカウント（@ entapark_jp）をフォローする。
２.「EntaPark」のXで投稿された当該ポストをリポストしてください。
Enta Park公式Xはこちら :
https://x.com/entapark_jp
※すでにフォローされている方は、リポストとコメントで応募できます。
※過去にキャンペーンに参加された方も応募可能です。
◆応募期間
8月8日（金）11：00～8月20日（水）17:00まで
◆プレゼント詳細
Amazonギフトカード1,000円分を抽選で10名様に
※キャンペーン主催：報知新聞社
※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
【Baseball Postキャンペーン概要】
◆応募方法
１.「Baseball Post」のX（旧Twitter）アカウント（@baseballpost_jp）をフォローする。
２.「Baseball Post」のXで投稿された当該ポストをリポストしてください。
３.当該ポストに以下クイズの答えをリプライ（返信）してください。
【クイズ】巨人で月間最多本塁打（16）をマークした選手は？
A) 江藤智
B) 阿部慎之助
C) 松井秀喜
Baseball Post公式Xはこちら :
https://x.com/baseballpost_jp
※すでにフォローされている方は、リポストとコメントで応募できます。
※過去にキャンペーンに参加された方も応募可能です。
◆応募期間
8月8日（金）11：00～8月20日（水）17:00まで
◆プレゼント詳細
ジャイアンツマフラータオルを抽選で10名様に
Amazonギフトカード1,000円分を抽選で10名様に
※キャンペーン主催：報知新聞社
※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
ウェブサイトについて
「EntaPark」は、芸能・ドラマ・映画・音楽など”今”に出会える場所をテーマに、エンタメに特化したニュースを発信するウェブサイトです。
Enta Parkはこちら :
https://entapark.jp/
「Baseball Post」は、大谷翔平選手が活躍するMLB、読売ジャイアンツ（巨人）などプロ野球、高校野球ほか、野球情報を分かりやすく紹介する野球専門サイトです。
Baseball Postはこちら :
https://baseballpost.jp/
【リリースに関するお問い合わせ】
メール pr1872@hochi.co.jp