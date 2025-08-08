「EntaPark」＆「Baseball Post」公式Xアカウントでサマーキャンペーンを開催！

株式会社報知新聞社

報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）が運営するウェブサイト「EntaPark（エンタパーク）」と「Baseball Post（ベースボールポスト）」は、サマーキャンペーンを公式Xアカウントで開催いたします。 本キャンペーンでは、抽選でAmazonギフトカード1,000円分やジャイアンツ応援グッズが当たります。





【EntaParkキャンペーン概要】

◆応募方法

１.「EntaPark」のX（旧Twitter）アカウント（@ entapark_jp）をフォローする。

２.「EntaPark」のXで投稿された当該ポストをリポストしてください。

Enta Park公式Xはこちら :https://x.com/entapark_jp

※すでにフォローされている方は、リポストとコメントで応募できます。

※過去にキャンペーンに参加された方も応募可能です。



◆応募期間

8月8日（金）11：00～8月20日（水）17:00まで



◆プレゼント詳細

Amazonギフトカード1,000円分を抽選で10名様に

※キャンペーン主催：報知新聞社

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。



【Baseball Postキャンペーン概要】

◆応募方法

１.「Baseball Post」のX（旧Twitter）アカウント（@baseballpost_jp）をフォローする。

２.「Baseball Post」のXで投稿された当該ポストをリポストしてください。

３.当該ポストに以下クイズの答えをリプライ（返信）してください。

【クイズ】巨人で月間最多本塁打（16）をマークした選手は？

A) 江藤智

B) 阿部慎之助

C) 松井秀喜

Baseball Post公式Xはこちら :https://x.com/baseballpost_jp

※すでにフォローされている方は、リポストとコメントで応募できます。

※過去にキャンペーンに参加された方も応募可能です。



◆応募期間

8月8日（金）11：00～8月20日（水）17:00まで



◆プレゼント詳細

ジャイアンツマフラータオルを抽選で10名様に

Amazonギフトカード1,000円分を抽選で10名様に

※キャンペーン主催：報知新聞社

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。



ウェブサイトについて

「EntaPark」は、芸能・ドラマ・映画・音楽など”今”に出会える場所をテーマに、エンタメに特化したニュースを発信するウェブサイトです。

Enta Parkはこちら :https://entapark.jp/

「Baseball Post」は、大谷翔平選手が活躍するMLB、読売ジャイアンツ（巨人）などプロ野球、高校野球ほか、野球情報を分かりやすく紹介する野球専門サイトです。

Baseball Postはこちら :https://baseballpost.jp/

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp