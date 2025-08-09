いよいよ開幕！圧巻の恐竜ライブショー「ア・ダイナソーオデッセイ2025」夏休みは“リアル恐竜体験”を有明ガーデンで！
住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区）は、運営する複合商業施設「有明ガーデン」（東京都江東区）にて、夏休みの大注目イベント「ありあけ恐竜ガーデンSUMMER」を開催中です。
そのメインコンテンツとなる恐竜ライブショー『DINO-A-LIVE「ア・ダイナソーオデッセイ2025」』(https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/a_dinosaur_odyssey/)がまもなく開幕いたします。恐竜たちがまるで生きているかのように動き出す圧巻の臨場感で、夏休みの思い出づくりにぴったりの特別な体験を提供します。
＜今回のお知らせのポイント＞
・有明ガーデン全体が恐竜ワールドに！街区連動の大型企画
・ボックスシート限定！豪華5点のお土産セット発表
・制作者が語る、ショーに込めた想いと注目ポイント
・江東区ふるさと納税返礼品チケットに多くの反響
有明ガーデン全体が恐竜ワールドに！街区連動の大型企画
有明ガーデンでは、恐竜ライブショー『DINO-A-LIVE「ア・ダイナソーオデッセイ 2025」』の開催にあわせて、隣接のモールやホテルでも恐竜をテーマにした多彩な学び・遊び・グルメ・グッズのコンテンツを展開します。モール内には恐竜モチーフの装飾が施され、訪れるお客様を恐竜の世界へと誘います。
ありあけ恐竜ガーデンSUMMER 街区マップ
恐竜グルメ
中央吹抜広場の装飾（縁日は8月13日まで）
恐竜足跡装飾（全4か所）
「ア・ダイナソーオデッセイ2025」ボックスシート限定！豪華5点のお土産セット発表
最前列ボックスシートおよびYogiboシート（ゆったりボックスシート）をご購入のお客様には、公演限定のお土産5点セットをご用意しています。公演ビジュアルを使用したクリアカードをはじめ、日常使いもできるサコッシュやバッグ、記念として残せる缶バッジやラベル缶など、ここでしか手に入らない特別仕様のアイテムです。
＜お土産セット内容＞
・オリジナルクリアカード6種＋カードホルダー
・恐竜デザインのサコッシュ（長さ調節可能、メッシュポケット付き）
・限定デザインのたまご型缶バッジ
・恐竜ラベル缶（全10種のうちいずれか1種、レモンスカッシュ味）
・A4サイズの恐竜バッグ（実用性の高いトート仕様）
※実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。※ラベル缶のラベル画像はランダムになります。
制作者が語る、ショーに込めた想いと注目ポイント
本公演の制作者より、本ショーに込めた想いや見どころについてコメントをいただきました。
制作プロデュース・演出
金丸 賀也 -かねまる かずや
「約20年前、最初の1頭アロサウルス1号を作った時、アロサウルス1号は私たちのすぐ横にいてくれて、一緒にゆっくりと歩いてくれました。5年経ち、10年が経ち、恐竜たちがどんどん増えてくると、恐竜たちは私たちを置き去りにするようにどんどん勝手に先に歩んでいきました。
私たちは置いてきぼりにならないように必死で自分たちの力をつけていかねばなりませんでした。全てが未知の世界でした。特許の事、台本のこと、舞台のこと、初めてのことだらけでした。恐竜たちに追いついていくために、わからないことを学び、つまずき、転びながら、なんとか一緒に歩けるように、たくさんの方達の力をお借りして頑張ってきました。そして20年が経ち恐竜たちは37頭にまで増えています。恐竜たちはまた別のどこかへ向かっています。今回のA DINOSAUR ODYSSEYもその新しい方向なんだろうと思います。4年前に実演させていただいたタイムダイバーという演目をベースにしていますが、今回は恐竜とコンテンポラリーダンサーで中生代を表現するというこれまでにない新しい試みになっています。新たな世界観をお楽しみいただけたら大変嬉しいです。」
原作・脚本
小塚 明美-こづか あけみ
「A DINOSAUR ODYSSEYには人間の言葉は一言もありません。自然の存在や、自然の鼓動、自然の意思を人間が感じ取り、それを現代の人間が一生懸命表現します。子供達は生き物として恐竜が大好きです。私自身大人になると人間界の社会の中でどう生きるかが重要になってしまい、子供の頃の生き物としての感度が薄れて鈍感になった自分を寂しく思います。子供の頃には誰にでも心体の奥底で赤々と燃えていたのに、いつのまにかその存在すら忘れてしまった何かをもう一度燃やせたらどんなに楽しいだろうかと思います。この作品では、一瞬でもいいから言葉や概念に縛られない世界を表現できるように意識しました。
この地球にいた恐竜たちと彼らを取り巻く植物や風などの自然との関係性、そしてその生き様を温かく見守っていただけたら嬉しいです。」
日本映画監督協会／日本劇作家協会演出家・脚本家・映像作家・映画監督｜ヨリコ ジュン
ミュージシャンサウンドクリエイター｜浅野 達彦 -あさの たつひこ
振付｜吉村 摩耶 -よしむら まや
17頭10種類の恐竜たちが登場。バルコニー席でも迫力の恐竜体験を
本公演では、17頭もの恐竜たちがステージを飛び出し、会場全体を縦横無尽に駆け巡ります。地上席だけでなく、奥行きのある東京ガーデンシアター全体を見渡せるバルコニー席付近にも恐竜（ユタラプトル）が登場し、劇場空間全体を包み込むような圧巻の臨場感をお楽しみいただけます。
ティラノサウルス（全長8.0m）
ブラキオサウルス（全長13.0m）
トリケラトプス（全長6.5m）
ユタラプトル（全長4.8m）
スコミムス（全長9.0m）
ステゴサウルス（全長7.0m）
アンキロサウルス（全長7.6m）
ダコタラプトル（全長4.8m）
コリトサウルス（全長5.6m）
アロサウルス（全長6.4m）
■公演概要（再掲）
公演名：DINO-A-LIVE『A DINOSAUR ODYSSEY 2025』
（ディノアライブ『ア・ダイナソーオデッセイ 2025』）
会場：東京ガーデンシアター（有明ガーデン内）東京都江東区有明2-1-6
期間：2025年8月15日（金）～ 2025年8月24日（日）※8月18日（月）は休演
主催：住友不動産商業マネジメント株式会社・日本テレビ・朝日新聞社
制作・著作：株式会社ON-ART
公式サイト：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/a_dinosaur_odyssey/
告知ムービー：https://eqm.jp/4jYG8e
恐竜関連コンテンツ一覧
恐竜ライブショーはもちろんのこと、街区全体の多彩な恐竜関連企画で、ご家族やお友達と一緒に充実した夏休みのひとときをお過ごしいただけます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/371_1_04e180617ad944b6dde9a11194556724.jpg?v=202508090556 ]
▼各コンテンツの詳細はこちら
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/5th/
江東区ふるさと納税返礼品チケットに多くの反響
なお、本公演のチケットを返礼品として提供した江東区のふるさと納税受付はすでに申込期間を終了しましたが、予想を上回る申し込みがあり、大きな反響をいただきました。
江東区のコメント
「江東区では、返礼品付きふるさと納税を通じて、区の魅力を区内外へ発信することを目的としており、DINO-A-LIVE『ア・ダイナソーオデッセイ 2025』の公演は、大人から子どもまで幅広い層に人気を集め、予想を超える反響をいただきました。今回の取り組みを通じて、有明ガーデンを含む臨海エリアには、さまざまな魅力あふれる地域資源があることを改めて実感しています。
有明ガーデンのような魅力的な施設を拠点に、今後も地域の事業者の皆さまと連携しながら、江東区の魅力を区内外へ広く発信していけることを期待しています。
また、返礼品付きふるさと納税に加え、区民向けの先行販売など、さまざまな形でのご協力に感謝申し上げます。今後も、区民にとっても、区外の方々にとっても「選ばれる・選ばれ続ける江東区」を目指して、ともに魅力発信に取り組んでまいりたいと考えております。」
有明ガーデンについて
「有明ガーデン」は、2020年に東京湾岸エリアの新たなランドマークとして誕生しました。大型ショッピングモール、東京ガーデンシアター、温浴施設、ホテル、劇団四季専用劇場などからなる複合商業施設です。
■有明ガーデンの優待サービス『見せてお得』について
『見せてお得』は、複合商業施設「有明ガーデン」内の各施設をご利用の方が、モール店舗で割引やサービスを受けられる優待サービスです。チケットやレシートを見せるだけでご利用いただけるため、お近くにお住まいの方はもちろん、イベントや旅行で有明を訪れた方も、気軽にご利用いただけます。
▼「見せてお得」の詳細はこちら
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/pickup/misetoku/
▼住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping
▼天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/
▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明
https://www.hvf.jp/ariake-grand/
▼東京ガーデンシアター
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/
▼有明四季劇場
https://www.shiki.jp/applause/lionking/
※画像は全てイメージです。