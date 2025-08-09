µÜ¾ë¸©ÏËÍý·´ÏËÍýÄ®¡È¤Ê¤¬¤È¤íºù¸«Êè±ñ¡É¤Ë¤Æ¿·¤¿¤Ê¶è²è¤òÁýÀß
Í¸Â²ñ¼Ò¤ä¤Þ¤È²°¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©ÏËÍý·´ÏËÍýÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕ·òÂÀ¡Ë¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ÏËÍý·´ÏËÍýÄ®¤Î¡ÖÄ¹ÆÁ»û¡×ÍÍ¶Æâ¤Ë³«±à¤·¤¿¼ùÌÚÁòÎî±à¡Ö¤Ê¤¬¤È¤íºù¸«Êè±ñ¡×¤Ë
¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¿·¤¿¤Ê¶è²è¤òÁýÀß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÁýÀßÆâÍÆ
¡¦¤ª°ì¿ÍÍÍÍÑ¶è²è¡¡25¶è²è
¡¦¤´É×ÉØÍÑ¡Ê2Ì¾ÍÍ¡Ë¶è²è¡¡48¶è²è
¡¦¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤ËÌ²¤ì¤ë¶è²è¡ÊÃÏ°è½é¡Ë¡¡29¶è²è
º£²ó¤ÎÁýÀß¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¾Íè»Ò¤É¤â¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ªÊè¤ÎÀ×·Ñ¤®¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¤Î¶¡ÍÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¬¤È¤íºù¸«Êè±ñ¡×¤Ç¤Ïº£¸å¤â³§ÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶¡ÍÜ¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ°è½é¡ªÂçÀÚ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÌ²¤ì¤ë¶è²è¤¬¿·ÅÐ¾ì
¡Ö²ÈÂ²Æ±Á³¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¤È¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×--¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¶è²è¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤È¤íºù¸«Êè±ñ¡×¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ÈÌ²¤ì¤ë¶è²è¡×¤Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼çÍÍ¤È¥Ú¥Ã¥È¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢À¸Á°¤Îå«¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢±Ê±ó¤Î¤ä¤¹¤é¤®¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÊè¤Ï½¡»Ý½¡ÇÉ¤òÌä¤ï¤º¡¢±ÊÂå¶¡ÍÜÉÕ¤¡£´ÉÍýÈñ¤âÉÔÍ×¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤â°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤¶¡ÍÜ¤Î·Á¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼ùÌÚÁò¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
£±.¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¤ËºÑ¤à¡×
¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç1¿Í¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë²ÈÂ²¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Þ¤Ç¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï·ù¤À¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó90¡ó¤Ï¡Ö¾Íè¡¢¼«Ê¬¤Î¤ªÊè¤Î¤³¤È¤Ç»Ò¤äÂ¹¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ùÌÚÁò¤Ï¡Ö±ÊÂå¶¡ÍÜ¡×ÉÕ¤¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À×·Ñ¤®¤¬ÉÔÍ×¤Ê¾å¡¢´ÉÍý¤Ï¤ª»û¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£².¡ÖÀ×·Ñ¤®¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¶¡ÍÜ¤Ç¤¤ë¡×
¸½ºß¡¢ÃËÀ¤ÎÌó28¡ó¡¢½÷À¤ÎÌó£±7¡ó¤¬À¸³¶·ëº§¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢À×·Ñ¤®¤¬¤¤¤Æ¤âÀçÂæ»ÔÆâ¤äÅìµþ¤Ê¤É¤ÎÂçÅÔ»Ô¤ËÆ¯¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤Êý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á½¾Íè¤ÎÀèÁÄÂå¡¹¤Î¤ªÊè¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ªÊè¤Î´ÉÍý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ùÌÚÁò¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Î¤´ÉÔ°Â¤ò²ò·è¤·¡¢À×·Ñ¤®¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¶¡ÍÜ¤Ç¤¤ë¤ªÊè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.¡Ö²ÈÂ²¹½À®¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÊè¤¬Áª¤Ù¤ë¡×
¡Ö¤Ê¤¬¤È¤íºù¸«Êè±ñ¡×¤Ç¤Ï1¿ÍÍÑ¤È2¿ÍÍÑ¡¢ºÇÂç5Ì¾ÍÍ¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤´²ÈÂ²ÍÍÍÑ¤È¤´ÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÂ²¹½À®¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥ó¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Í½ÌóÀ©¸«³Ø²ñ¤ò10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ
¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¼ùÌÚÁò¤Î¸«³Ø²ñ¤ò¡¢10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤â³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÏËÍý·´ÏËÍýÄ®¤ÎÄ¹ÆÁ»ûÍÍ¤Î¶Æâ¤Ë¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ùÌÚÁòÎî±à¤ò¸«³Ø¤·¡¢¡Ö¼ùÌÚÁò¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼èºà¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£