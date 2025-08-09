川崎のご当地アイドルグループ「川崎純情小町☆」が、「川崎モアーズ」のPR大使に就任！

株式会社横浜岡田屋

株式会社 横浜岡田屋（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡田伸浩）が運営するショッピングセンター「川崎モアーズ」は、川崎のご当地アイドルグループ「川崎純情小町☆」をPR大使に迎えることを発表いたします。

2025年5月、川崎モアーズは創業45周年を迎えました。地域の魅力発信や交流の輪をさらに広げながら、“地域と共に歩む商業施設”を目指すため、川崎の魅力を全国・世界に伝えるため様々な活動を展開している川崎純情小町☆をPR大使に迎えました。

川崎純情小町☆には、PR大使として、川崎モアーズの魅力を発信していただきます。また、今後コラボイベントの実施も予定しております。

川崎純情小町☆（左から蜂須賀ゆずさん、鶴田ちなみさん、塙瑠香さん、桜井杏菜さん）

川崎モアーズPR大使 就任コメント

■鶴田ちなみさん

川崎モアーズさんのPR大使を務めさせていただけて、すごく嬉しいです！ありがとうございます。川崎駅のすぐ近くに美味しいお店も、楽しいお店も、便利なお店も揃っているモアーズさんの魅力を、よりたくさんの方に伝えられるようにPR大使として頑張ります！

■蜂須賀ゆずさん

いつも楽しくお買い物させていただいている川崎モアーズさんのPR大使に就任させていただくことになり、とても嬉しいです！盛り上げられるように頑張ります！！！！！

■桜井杏菜さん

この度、川崎モアーズさんのPR大使に任命していただきました！

素敵なご縁に心から感謝しています！！

これからたくさんの人にモアーズさんの魅力をお届けできるよう、楽しく全力で務めさせていただきます！！！

よろしくお願いします！！

■塙瑠香さん

この度 PR大使に就任させていただきました川崎区担当の塙 瑠香です！

生まれ育った川崎区、そして大好きなモアーズさんをPRできて、とてもしあわせな思いでいっぱいです！

モアーズさんとの思い出は深く、川崎純情小町☆としては年始に絵馬を飾らせていただき、私個人としては駅前にいると真っ先にモアーズさんへ向かってバッグいっぱいにお買い物をしています！

多くの方にモアーズさんの魅力や大好きな所を発信できるよう頑張ります！

「川崎純情小町☆」について

川崎純情小町☆（左から塙瑠香さん、鶴田ちなみさん、蜂須賀ゆずさん、桜井杏菜さん）

神奈川県川崎市の地域活性化プロジェクトとして2011年10月に結成された川崎のご当地アイドル。ホワイトウルフ所属。

メンバーはそれぞれ担当区を持ち（初代担当区は市長が選定）、動画やブログでのPR活動に加え、企業訪問や介護ボランティア、チャリティ活動、3R推進活動など、川崎の魅力を全国・世界に伝えるため様々な活動を展開しています。

そしてその活動が「川崎市イメージアップ事業」「宮前区誕生30周年記念協賛事業」に認定されている他、かわさき産業親善大使をはじめ警察署、消防署、税務署など数多くの機関から広報大使やイメージキャラクターに任命されています。

■川崎純情小町☆ 公式ホームページ

https://kjk-official.com/

「川崎モアーズ」について

川崎モアーズ

「街の中の商店街を思わせる、多種多様なテナントが魅力」

JR川崎駅東口前に建つ商業ビル。1980年に、MORE’S一号店として開業。「賑わいのある立体商店街 エンジョイビル」のコンセプトのもと、地下２階から８階まで、まるで一つの商店街のように多様なテナントを揃え、幅広い層をターゲットにしています。住宅の多い庶民的な街でありながら開発が進む川崎駅で、個性の強い館を目指します。

〒210-8504

神奈川県川崎市川崎区駅前本町7-7

https://kawasaki-mores.jp/