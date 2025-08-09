【森永乳業×大江ノ郷自然牧場】親子サステナブル体験イベント開催～命のつながり、農と食を学ぶ～

命そして農と食を“体験”で学ぶ親子イベントを開催

森永乳業株式会社と大江ノ郷自然牧場は、親子で“命のつながり”を学びながら農業・食を体験するスペシャルイベントを2025年9月13日（土）・14日（日）に開催します。

本イベントでは、森永乳業の社員を講師に迎え「命のつながり、農と食を学ぶ」をテーマに、親子で食材と向き合いながら、スイーツのトッピングやバターづくり、酪農クイズなどを体験できます。

「牛乳はどこから来るの？」「牛の一生ってどんなもの？」といった問いに、楽しく触れて、“いのちをいただく尊さ”を実感できるプログラムが用意されています。

オープンイノベーションプラットフォームをきっかけに実現

本イベントは、乳製品を中心に、健康・食育・環境などさまざまな分野で社会貢献活動を推進する森永乳業株式会社と、平飼い養鶏と安心安全な食を通して農と食の大切さを伝える大江ノ郷自然牧場が、オープンイノベーションプラットフォームAUBAを通じて出会い、実現した共創プロジェクト。

森永乳業と大江ノ郷自然牧場、両社が大切にしている共通のキーワードは「笑顔」です。森永乳業は「かがやく“笑顔”のために」をコーポレートスローガンに掲げ、また大江ノ郷自然牧場では「日本で一番笑顔の集まる牧場」を経営理念としています。

この”笑顔”というキーワードを軸に、「農と食の大切さを学び、子供たちに笑顔になってほしい」という両社の想いが重なり、今回の親子向け食育イベントが実現しました。

【イベント概要】

日程：2025年9月13日（土）・14日（日）

時間：午前の部 10:15～12:15 ／ 午後の部 14:30～16:30（各受付15分前）

場所：大江ノ郷自然牧場（大江ノ郷ヴィレッジ2F／大江ノ郷テラス・バンケット）

対象：小学生の親子（1組2～4名）

定員：各回25名 × 4回（合計100名）

参加費：１，5００円/人（事前予約制）

申込方法：大江ノ郷自然牧場公式サイト(https://www.oenosato.com/experience)にて ※8/12・正午12時より予約受付開始

体験プログラム

食育体験１.：ヨーグルトクリームづくり＆パンケーキのケーキトッピング

森永乳業の「パルテノ」と「生クリーム」を使って、さわやかなヨーグルトクリームづくりにチャレンジ！

そのクリームを大江ノ郷自然牧場の「パンケーキのケーキ」にトッピングして、天美卵クッキー・チョコペンなどでデコレーション。世界にひとつだけのオリジナルスイーツを作ります。

🐄 学んで楽しい！酪農クイズ＆命のレクチャー

「乳牛ってどんないきもの？」「乳牛のごはんってなに？」など、クイズ形式で牛や酪農について学べます。

乳牛の一生や牛の出産についても触れながら、酪農の現場で命がどうつながっているのかを、子どもたちに分かりやすく伝えます。

🧈 食育体験２.：昔ながらのバターづくり

森永乳業の生クリームを容器に入れて振り、手作りバターを作ります。

その後、大江ノ郷自然牧場の国産小麦を使ったパンに塗って試食！

体験を通じて乳脂肪分が固まってバターになる過程を実感し、食材の変化や手作りの楽しさを感じられます。

身近な食を通じて「命のつながり」や「農と食の大切さ」を未来を担う子どもたちに伝える体験内容となっています。

本イベントを通じて子どもたちに「命そして農と食」について、”笑顔”で学んでもらうことを願っています。

【企業情報】

大江ノ郷自然牧場（有限会社ひよこカンパニー）

1994年、自然豊かな鳥取県八頭町に平飼い養鶏牧場として誕生。平飼い卵「天美卵」を一個120円の卵として全国へ販売。天美卵と鳥取の農作物をはじめとする、国産・有機・食品添加物無添加の食材を使い菓子製造・食品製造を行う。

鳥取・大江を観光地にする！という夢のもと、「農と食のナチュラルリゾート」をコンセプトとする「大江ノ郷ヴィレッジ」「ココガーデン」「大江ノ郷HANARE」・ホテル「オオエバレーステイ」を運営し、年間36万人以上が利用。地域との繋がりを大切に「日本一笑顔の集まる牧場」を目指している。

●設立：1994年5月

●ＵＲＬ：https://www.oenosato.com/

●Instagram：https://www.instagram.com/oenosato_resort_505/

リゾート施設「ココガーデン」と「大江ノ郷ヴィレッジ」豊かな自然に囲まれた大江ノ郷自然牧場の平飼い鶏舎

【取材・お問合せ】

大江ノ郷自然牧場 広報

体験教室の取材・体験レポート・スタッフへのインタビュー等、ご対応可能です。

教育・親子向け・観光・地方創生・食育など、メディアの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。