GROWTH VERSE、オークローンマーケティングのDM施策をAIで支援

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO：南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO：渡部 知博、以下GROWTH VERSE）は、株式会社オークローンマーケティング（本社：愛知県名古屋市、代表取締役会長兼社長：ロバート・W・ローチ、以下オークローンマーケティング）に対しAIコンサルティングを実施し、ダイレクトメール（DM）施策で利益154%向上という成果を達成したことをお知らせいたします。

オークローンマーケティングは以前より、GROWTH VERSEが開発するマーケティングAI SaaS「AIMSTAR」を導入し、顧客・商品・購買データを統合した上で、メール、ダイレクトメール（DM）といったマルチチャネルでのシナリオ運用を実施していました。

今回のプロジェクトでは、さらなるROI（投資対効果）の最大化を目指し、AIを活用した「顧客ごとの最適なマーケティングチャネルの選定」および「チャネルごとに最適な顧客を抽出するターゲティング精度の向上」に向けた取り組みを開始いたしました。特にコスト面と売上面の双方で事業インパクトが大きいDM配送業務におけるターゲティング精度の向上を最初のステップとして対象にしました。

AIを活用したDM施策について

従来のDM送付対象の選定は、購買頻度や年齢などの限られた情報を元に行っていました。そのため、「送るべき人に送られていない」「必要のない人に送っている」といった課題が生じていました。

本プロジェクトでは、AIを活用し、「購買履歴」「顧客属性」「DM配送履歴」など膨大な顧客データを元にスコアリングを行い、DM送付対象顧客を抽出しました。これにより、顧客の行動やニーズをより深く理解し、パーソナライズされたDM配信が可能になりました。

主力商品でのDM送付にAIモデルを適用し、従来のロジックと比較検証した結果、利益は154%向上しました。

今後は、今回の成功を基に、別商品や別テーマへのDMモデル適用を進めるほか、メールや電話など他のチャネルへのAI展開も積極的に推進していきます。

GROWTH VERSEは、AIを活用した最適な顧客コミュニケーションを通じて、オークローンマーケティングの「売上拡大」と「コスト削減」に貢献するとともに、顧客にとって必要な情報を必要なタイミングで届けることで、顧客満足度の向上も目指してまいります。

オークローンマーケティング CRM Div. CRM List Management and Outbound Sec. マネージャー 柳原 智弘 様からのコメント

「私たちが目指していたのは、どのお客様に、どの商品を、どのチャネルで届けるのが最適かを導き出すことでした。とはいえ、それをいきなり実現するのは難しく、まずはDMチャネルに絞ってAIスコアリングによるリスト精度の検証からスタートしました。

手探りの部分もありましたが、結果は想定以上に良好で、従来アプローチでは得られなかった成果を実感できました。この経験を通じて、当初描いていたゴールへの確信が持てたと感じています。

今後は、Outboundチャネルへの展開、ペルソナAIを活用したコンテンツの最適化にも取り組みながら、“お客様一人ひとりに最適な提案を、最適な方法で届ける”仕組みの実現を目指していきます。その実現に向けて、引き続き、GROWTH VERSE様の技術とご支援に期待しています。」

AIMSTARについて

「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」をプロダクトパーパスに、企業における顧客のLTV最大化を実現するマーケティング AI SaaSです。日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様に対しての導入実績を有しております。

製品URL：https://aimstar.net

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI SaaS「AIMSTAR」「ミセシル」「Zero」の開発・販売などを事業としています。

