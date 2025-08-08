栗山自動車工業、創立70周年を迎えた極東開発工業より感謝状を受領
栗山自動車工業株式会社
非売品のダイキャスト ダンプトラック
https://www.kuriyama-truck.com/?pr=prtimes
東京、千葉、神奈川に拠点を構える栗山自動車工業株式会社（代表取締役社長：栗山智宏 以下、栗山自動車工業）は、トラックの中古車販売、買取、レンタル、パーツ販売を行い、環境にやさしい車両の提供やリサイクルの促進で持続可能な社会を目指しております。
栗山自動車工業はこのたび、極東開発工業株式会社の創立70周年を記念し、同社より感謝状を受領しました。
栗山自動車工業と極東開発工業は、品質と信頼を共有するパートナーとして、長年にわたり連携を重ねてきました。こうした協力体制が、より良い製品づくりと顧客満足の実現に貢献しています。
さらに、70周年を記念した非売品のダイキャストのダンプトラックも贈呈され、今後の協力関係の象徴として社内で大切に展示・保管されています。
代表取締役社長よりコメント
「このたびの感謝状は、日頃の取り組みをご評価いただいた結果として、誠に光栄に存じます。社員一同、大きな励みとして受け止めております。今後も誠実な姿勢を貫き、より一層品質の高いサービス提供に努めてまいります。」
―― 栗山自動車工業株式会社 代表取締役社長 栗山智宏
展望
今後も栗山自動車工業は、信頼に基づくパートナーシップを大切にしながら、より良い製品とサービスの提供に努めてまいります。
お取引先やお客様との一つひとつの関係を大切に、地道に信頼を積み重ねてまいります。
https://www.kuriyama-truck.com/?pr=prtimes
会社情報
名称：栗山自動車工業株式会社
所在地：東京都江戸川区西瑞江5-3-10
代表者：代表取締役社長 栗山智宏
TEL：03-3689-7711
FAX：03-3689-7828
事業内容：
トラック中古車の販売
トラック中古・リビルトパーツの販売
損害保険代理業
トラック買取事業
事故車・不要車買取
レッカー業務
レンタル・リース事業
経営コンサルタント事業
経営理念：
お客様と地球を笑顔にするため