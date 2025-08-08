株式会社ASIA to JAPAN

海外トップ大学の外国人学生を対象にした採用支援サービス「FAST OFFER」を運営する株式会社ASIA to JAPAN（本社：東京都台東区、代表取締役：三瓶 雅人、以下：AtoJ）は、2025年8月28日（木）、SFGマーケティング株式会社（本社：静岡市）主催、株式会社静岡銀行およびAtoJ共催による、静岡県内企業向けセミナー「高度外国人材の採用と育成について学ぶ」を開催します。

本セミナーは、若手・大卒者の採用に課題を抱える企業様を対象に、「新たな人材獲得チャネル」として注目が高まる高度外国人材の採用と育成に関する知見と実例を紹介する貴重な機会です。

当日は、ASIA to JAPANの就職マッチングサービスを実際に利用して高度外国人材の採用を行なった企業の方にも登壇いただき、採用にまつわる様々なお話しを伺います。



高度外国人材の活用が企業の未来を切り拓くカギとなる今、その第一歩を踏み出す絶好のチャンスです。ぜひこの機会に奮ってご参加ください。

【開催概要】

・日 時：2025年8月28日（木）<オフライン> 15:00~17:00 <オンライン> 15:00~16:00

・形 式：ハイブリッド形式、<オフライン会場> 静岡銀行 研修センター大会議室

・対 象：新卒採用に課題を持つ企業様

・参加費：無料（要事前申込）

・主 催：SFGマーケティング株式会社

・共 催：株式会社静岡銀行、株式会社ASIA to JAPAN

【プログラム内容】

オープニングトーク

ポイント解説「実はシンプル！高度外国人材採用の進め方」

クロストークセッション

採用相談会（会場参加者のみ）

※プログラム詳細はこちら (https://www.shizuoka-fg.co.jp/news-release/20250801_Rif/250801_NR1.pdf)



【申込方法】

事前申込制となりますので、8月27日 (水) 17:00までに下記URLよりお申し込みください。お申し込みいただいた方には後日、視聴URLなどをEメールにてご案内しますのでご連絡先を必ずご入力ください。

お申し込みはこちら (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cS6rHQC1rkuo_x17yqnh9HVRnyXje1RPiQ5rnqwgs9FUM1hDUkJMUjFTS09EUzgyVU5LS1hJTEJPQy4u&origin=QRCode&route=shorturl)



【お問い合わせ】

株式会社ASIA to JAPAN 問い合わせ事務局

Mail: info@asiatojapan.com