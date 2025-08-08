9/4(木)通販通信主催「ファンの「熱狂」が売上を作る1to1接客のグロース戦略」セミナーに登壇

株式会社DGビジネステクノロジー

デジタルビジネス総合支援を手掛ける株式会社DGビジネステクノロジー（デジタルガレージグループ会社 /本社：東京都渋谷区、代表取締役 兼 社長執行役員：清水 和徳、以下：DGBT）は、2025年9月4日（木）に通販通信ECMO（株式会社ユニメディア）主催の無料オンラインセミナー「ファンの「熱狂」が売上を作る！1to1接客のグロース戦略～「あなただけ」を届け、顧客の心を掴む新法則～」に登壇します。DGBTは、AIを用いたレビュー分析を軸に、顧客とのつながりを深める接客の実践的アプローチを紹介します。

■セミナー概要

お申し込みはこちら :https://af.mopo.jp/te/click?m=52556&a=211789

パーソナライズ配信・物流設計・AIを活用したレビュー分析という3つの視点から、顧客を「離さない」仕組みづくりとファン育成の実践法を解説します。実際にリピート売上2.3倍を達成した最新事例を基に、明日から実践できる具体的なノウハウをお伝えします。

■開催概要

タイトル：ファンの「熱狂」が売上を作る！1to1接客のグロース戦略

～「あなただけ」を届け、顧客の心を掴む新法則～

日 時 ：2025年9月4日(木)13:00～15:40

人 数 ：100人

形 態 ：オンラインセミナー（Zoom）

参 加 費 ：無料（事前登録制）

主 催 ：通販通信ECMO（株式会社ユニメディア）

登壇企業：株式会社ファブリカコミュニケーションズ

株式会社スクロール３６０

株式会社DGビジネステクノロジー・HALDATA株式会社

参加方法：以下のイベント紹介ページよりお申し込みください。

https://www.tsuhannews.jp/seminas/detail/1169(https://af.mopo.jp/te/click?m=52556&a=211789)

※お申し込みの際は「本イベントを知ったきっかけ」の質問にて「DGビジネステクノロジー」を選択ください。

■DGBT登壇セッション

第３部 14:05～14:35レビュー×AIで可視化する“選ばれる接客”──ファンを育てるコミュニケーション設計

＜概要＞

ECの購買体験では、もはや“接客”は店舗スタッフだけのものではありません。

レビューやSNSなどの「他のお客様の声」が、購買判断に大きな影響を与える時代です。

本セッションでは、レビューを「集める」だけで終わらせず、データとして構造化し、改善・接客・ファン育成に活かす方法を解説します。 成果につなげる三つの視点（何を見るか・誰と比べるか・どこに活かすか）を整理し、AIによる構造化と競合を含めた横断分析で自社の強み・弱み・トレンドを可視化。さらに、得られたインサイトをもとにレビューを起点としたチャット接客やLP改善に活かす事例もご紹介します。

単なる「レビュー活用の考え方」ではなく、明日から自社レビューをどう見直し次の一手につなげるかが分かる実践フレームをお持ち帰りいただけます。

■登壇者

株式会社DGビジネステクノロジー

営業部 アライアンスマネージャー

六本木 皓太

中央大学商学部卒業後、タイムズ24株式会社にて、ITを活用し、駐車場・カーシェアの稼働分析と改善に従事。

2021年にナビプラス株式会社（現：株式会社DGビジネステクノロジー）へ入社。新規営業マネージャー、カスタマーサクセスマネージャーやプロダクトマーケティングのグループリーダーとして、200社以上のECサイトに対しNaviPlusシリーズ等マーケティングプロダクトの導入・活用を支援。現在はアライアンスマネージャーとして、パートナー企業との連携強化や協業モデル創出に取り組んでいる。

HALDATA株式会社

代表取締役

HAL hatanaka 氏

EC業界歴25年。2018年にHALDATAを設立し、AI×レビュー分析によるSaaS「TrendViewer」を開発。豊富なEC現場経験と技術力を武器に、売れる仕組みを可視化・最適化するツールを提供。エンジニア出身ならではの視点で、プロダクトとビジネスの両立を実現している。

■関連URL

・プレスリリース：2025年8月4日

DGBTとHALDATA、事業者向け商品レビュー分析と消費者向けレコメンドの高度化を実現するAIエージェントを共同開発(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000009752.html)

・ECサイト向けレビュー管理サービス「NaviPlusレビュー」(https://www.naviplus.co.jp/review.html)

【DGビジネステクノロジーについて】 https://www.dgbt.jp

DGビジネステクノロジー（DGBT）は、デジタルガレージグループのデジタルビジネス総合支援企業です。戦略支援、システム戦略、デジタルマーケティング、セキュリティ、データ活用など、多彩なソリューションを組み合わせ、戦略策定から販促、購入、リピートまで、コマースやデジタルビジネスのあらゆるプロセスを包括的に支援し、事業者の成長を後押しします。また、グループ戦略「DG FinTech Sift」をもとに、決済事業を展開する株式会社DGフィナンシャルテクノロジーとDGBTの両輪体制で、事業者のビジネス最大化と経営基盤の強化を支援します。

DGBTは、EC黎明期からコマースビジネスを支援してきたナビプラス株式会社、株式会社DGコマース、株式会社スクデットの３社が経営統合し、2025年4月に新会社として始動しました。