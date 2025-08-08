ナレッジワークCAIO 山崎はずむがゲスト解説で参加。書籍『アフターAI　世界の一流には見えている生成AIの未来地図』が発売

株式会社ナレッジワーク

株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO 麻野耕司）は、Chief AI Officer（CAIO）である山崎はずむが、書籍『アフターAI──世界の一流には見えている生成AIの未来地図』（著：シバタナオキ・尾原和啓、発行：日経BP）にて、ゲスト解説者の一人として参加したことをお知らせします。本書は、本日、2025年8月8日に発売されました。

本書は、急速に進化する生成AIの「未来地図」として、シリコンバレーでの先進事例をはじめ、すでに始まっている変化を整理し、10年後にも通用するフレームワークと構造を提示することを目指した一冊です。生成AIの基礎理解から業界・職種別の応用まで幅広く網羅されており、AIスタートアップの創業者、研究者、企業のAI推進担当者など、AI導入の第一線で活躍するリーダーたちの知見が随所に盛り込まれています。

■書籍情報

タイトル：アフターAI 世界の一流には見えている生成AIの未来地図

著者 ：シバタナオキ・尾原和啓

発行 ：株式会社日経BP

発売日 ：2025年8月8日（金）

定価 ：2,420円（税込）

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/dp/429607119X/

日経BOOKプラス：https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/07/16/02115/

■ゲスト解説：ナレッジワーク CAIO 山崎はずむについて

ナレッジワークは、現場で働く一人ひとりのイネーブルメント（成果創出や能力向上）の実現を掲げ、「ナレッジ」「ワーク」「ラーニング」「ピープル」の4領域でマルチプロダクトを展開・拡充しています。営業領域では、これまで蓄積してきたイネーブルメントメソッドとデータをもとに、営業担当者の様々な仕事を自律的に支援を行うセールスAIエージェントの開発を進めております。

こうした取り組みの中で、AI戦略の策定およびセールスAIエージェントの開発をリードしているのが、CAIO（Chief AI Officer）の山崎はずむです。

本書では「営業・セールス」章において、ゲスト解説者の一人として登場し、生成AIによる営業活動の可視化・最適化・自動化の可能性、日本型営業スタイルにおける技術適用の考え方などをテーマに、現場視点からの知見を提供しています。営業におけるAI活用の可能性と展望について、実践と戦略の両面から解説を担っています。

【山崎はずむ コメント】

シバタさん、尾原さんにお声がけいただき、『アフターAI』の営業のパートを担当させていただいたこと、大変光栄に存じます。現在、ナレッジワークにおいては日本の大手企業様の営業業務に最適化された生成AIの活用を念頭に置いてセールスAIエージェント開発を進めています。そうした中、今回の私が担当したパートでは日本の営業形態にあった生成AIの活用方法に触れさせていただいており、より多くの営業職の皆様にとって生成AIを身近に感じていただけたらうれしいと思っています。

【山崎はずむ 略歴】

東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。ニューヨーク大学大学院特別研究員。商談解析AI「JamRoll」を提供するPoetics代表取締役に着任。 2025年、ナレッジワークにPoeticsを売却し、入社。ヨーロッパ最大級ピッチ・コンテスト、Pitch Your Startup 2018（ルクセンブルク）でアジア企業として初めて優勝するなど、国際的なピッチ・コンテストで6度優勝。

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。働く人たちにイネーブルメントを届け、プロダクトを通じて優れたワークエクスペリエンス（業務体験）を実現するため、現在は主に大手企業を対象に営業支援およびセールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」を中心に開発・提供しています。主にNTTコミュニケーションズ様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模で導入され、セールスイネーブルメントを実現するための基盤として選ばれています。

セールスイネーブルメントAIなら「ナレッジワーク」

https://knowledgework.cloud/

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー23F

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit-product