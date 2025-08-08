【8/8は「CBDの日」】CBDオイルやカプセルなどが期間限定で割引率UP◎2日間限定のCBD DAYフラッシュセール開催中！｜Naturecan

8/8、8/9はCBD DAYフラッシュセール！CBDオイルなどがさらに格安価格に

Naturecan株式会社- Naturecan公式サイトで8/8(金)～8/9(土)に2日間限定のCBD DAYフラッシュセールを開催- 大人気40%CBDオイルをはじめとする一部商品が割引率UP- \12,000以上のご購入でCBDグミプレゼント！- NaturecanのCBDは第三者機関により品質試験済み公式サイトはこちら :https://www.naturecan.jp/

8/1(金)19:00～8/11(月)23:59まで年内最大級セールとなる「CBD DAYセール」を開催している英国発CBD専門店Naturecan公式サイトでは、「世界CBDの日」当日である8/8(金)から8/9(土)の2日間限定で、セール価格からさらに割引率がUPするフラッシュセールを実施いたします。

「世界CBDの日」は、CBD（カンナビジオール）の素晴らしい効果とその利用法を広めるために制定されました。

CBDの多様な魅力に注目が集まる今、安全性や有用性を正しく伝えることで、CBD本来の価値が再認識されることを目指しています。

CBD DAYフラッシュセール概要

■期間:8/8(金)0:00～8/9(土)23:59

■割引率:サイト内最大78%OFF

■詳細:

人気No1の高濃度40％CBDオイル、CBDオイルカプセル、CBDグミ、CBDリキッド、スキン・ボディケア商品などの対象商品がセール価格からさらに割引率UP！

さらに\12,000以上のご購入でCBDグミプレゼント！

48時間限定！割引率UP商品の一部をご紹介

【人気No.1 高品質・高濃度CBDオイル】 40% CBDオイル 30ml

フラッシュセール限定価格 \11,200（71%OFF）

THCの新基準に適合するオイル（＜10ppm）

ブロードスペクトラムCBDオイル

CBD含有量12000mg

CBDディスティレート原料を使用

オーガニックMCTキャリアオイル

ベジタリアン＆ビーガンフレンドリー

GMOフリー

【落ち着く香りでココロもカラダもマッサージ】CBDラベンダーマッサージオイル 250ml

フラッシュセール限定価格 \3,750（50%OFF）

ブロードスペクトラムCBDオイル使用

100mlに500mgのCBD配合

250mlには1500mgのCBD配合

ナチュラルブレンドのエキス

THC成分ゼロ（検出限界以下）

天然のラベンダー精油入り（フランス産）

100％ヴィーガン成分

【美味しく手軽にCBD！】CBDグミ（ビーガン対応） 25mg 30粒

フラッシュセール限定価格 \2,300（77%OFF）

1粒当たりCBD25mg入りで摂取量がわかりやすい

4種類のフレーバー（スイカ、ミカン、ラズベリー、レモン）でおいしく手軽にCBDを摂取可能

ブロードスペクトラムCBD使用

人工香料・人工着色料不使用

THC 0.0%保証

他にもお買い得商品が盛りだくさん！お得な機会をお見逃しなく！

CBDとは？

CBD(カンナビジオール)とは、ヘンプやカンナビスなどの麻植物が持つ天然化合物カンナビノイドの1種のこと。

全ての哺乳類が生まれながらに持つ身体調節機能(ECS)にCBDが直接働きかけることで、さまざまな身体の不調を改善することが科学的に証明されています。

ECSが十分に働かなくなると、免疫機能や睡眠の質の低下、気分の落ち込みや痛覚の異常など、さまざまな疾患につながる恐れがあります。

2017年には世界保健機関(WHO)によって安全性が発表され、欧米では根本的な身体の不調の改善策の一つとして昨今大注目されてきました。

しかしながら、近年は日本国内においてCBDに関するネガティブな報道が相次ぎ、「CBD=危険なもの」という誤ったイメージが広がりつつあります。

こうした状況を受け、Naturecanでは今回のCBD DAYセールを単なる販売促進の機会としてだけでなく、CBDに対する正しい理解を広める啓発期間として位置づけました。

期間中はメールマガジンや公式SNSにて、「CBDとは？」「安全性は？」といった疑問にお答えする情報を発信しますので、メルマガ登録と各種SNSをフォローしてお楽しみください！

▶Naturecan公式Instagram:https://www.instagram.com/naturecanjp/

▶Naturecan公式X:https://x.com/NaturecanJP

Naturecanについて

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」（自然に寄り添って/できるだけ自然に近く）というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使う・環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

公式サイト:https://www.naturecan.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanjp/

X:https://x.com/NaturecanJP

YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanjp

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

