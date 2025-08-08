「ロウムメイト勤怠」が、顔認証AI「AIZE Biz」とAPI連携開始

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）が提供する勤怠管理システム「ロウムメイト勤怠」が、株式会社トリプルアイズ（本社：東京都港区、代表取締役：山田 雄一郎）が提供する顔認証アプリ「AIZE Biz」とAPI連携を開始しました。

これにより、「AIZE Biz」の高精度な顔認証で取得した勤怠データがリアルタイムで「ロウムメイト勤怠」に反映され、打刻の正確性と本人認証の精度を高める運用が可能になります。

■ 多様な働き方への対応とシームレスな勤怠管理

近年、企業のセキュリティ意識の高まりとともに、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題を防止するため、”誰が・いつ・どこで”働いたか、勤怠データを明確に記録することが求められています。こうした背景の中で、より正確で本人確認性の高い打刻手段が注目を集めています。

今回のAPI連携により、「AIZE Biz」で打刻した勤怠データは、即時に「ロウムメイト勤怠」へ出退勤時刻として反映されます。これにより、これまで必要だった手動によるデータの取り込みや、煩雑な集計作業が不要になります。スムーズな打刻手段の実現は多様な働き方にフィットしやすく、勤怠管理の柔軟性を高め、「ロウムメイト勤怠」はより幅広い企業ニーズに応えられるようになります。

当社は今後も、顔認証をはじめとした多様な打刻手段との連携を進め、現場でより便利に、そして安全に利用できる環境を整えてまいります。

■ 顔認証アプリ「AIZE Biz」について

「AIZE Biz」は、AIによる顔認証で出退勤の打刻を行えるアプリケーション・サービスです。事前に従業員の顔データを登録しておくと、オフィス入口に設置したタブレットや自宅のPCカメラ、外出先のスマホカメラを介して、AIエンジンが本人認証し、出退勤を打刻します。出退勤時の顔画像が一定期間残せるので不正な打刻を防止します。タイムカードもPC入力も不要、テレワークにも対応しています。

■ 株式会社トリプルアイズ 概要

所在地 ：東京都港区芝浦三丁目4番1号 グランパークタワー32階

設立 ：2008年9月3日

代表者 ：代表取締役 山田 雄一郎

事業内容：システムインテグレーションおよびAIプラットフォームの提供

会社HP ：https://www.3-ize.jp/(https://www.3-ize.jp/)

■ 勤怠管理システム「ロウムメイト勤怠」について

「ロウムメイト勤怠」は従業員の労働時間を自動で記録し、正確かつ効率的な勤怠管理を実現できるシステムです。多様なワークスタイルに対応した豊富な機能を兼ね備え、有給取得や労働時間などの法改正にも柔軟に対応しているため、スムーズな勤怠管理をサポートします。

＜ロウムメイト勤怠 ：https://kintai.roummate.jp/(https://kintai.roummate.jp/)＞

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスの下、テクノロジーによって一人ひとりの個性やスキルを理解することで、キャリアの自律や多様な働き方ができる社会を目指しています。

利用企業数4,000社以上※のタレントマネジメントシステム「カオナビ」をはじめ、労務管理システム「ロウムメイト」や予実管理システム「ヨジツティクス」などを提供し、企業や団体の経営戦略・人材戦略の実現に貢献しています。

※2024年12月末時点

＜会社HP ：https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/) ＞

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ：2008年5月27日

代表者 ：代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、労務管理システム「ロウムメイト」、勤怠管理システム「ロウムメイト勤怠」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート