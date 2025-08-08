ヤプリ、経営体制強化に向けた新任執行役員就任のお知らせ

株式会社ヤプリ

アプリプラットフォーム「Yappli（ヤプリ）」を提供する株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原保文、以下「ヤプリ」）は、2025年8月1日付で近藤嘉恒が執行役員CMO（Chief Marketing Officer / 最高マーケティング責任者）に就任したことをお知らせいたします。

■新任執行役員就任（2025年8月1日付）[表: https://prtimes.jp/data/corp/7187/table/283_1_e9dda0e34d24564046149703ee5a8ffb.jpg?v=202508101255 ]■就任背景

今回CMOに就任した近藤は、IT・デジタル業界において、営業・マーケティング・事業戦略など幅広い領域で実績を有する人材です。前職のブレインパッドでは執行役員CMOとしてカンファレンスやオウンドメディアの新規立ち上げを主導し、「データ×AI領域」の啓蒙と市場創出を担ってきました。

ヤプリでは、当社マーケティングの原点である「ヤプリらしさ」を改めて掲げ、CX／EXの両領域における「エクスペリエンス・プラットフォーム戦略」の推進を図るとともに、アプリ市場を取り巻くデジタルビジネス共創に向けたパートナー・ステークホルダーを巻き込んだビジネスエコシステム構想の具体化に取り組んでまいります。

役員・社員一同、引き続き企業価値・サービス価値向上に努めてまいります。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■近藤嘉恒 略歴

2001年、オービックに入社。ERPパッケージの営業を担当した後、BtoBマーケティング部門の新設に携わる。

2011年、エイケア・システムズに入社。（後にエクスペリアンジャパンに統合）営業責任者として組織を統括した後にマーケティングオートメーション（MA）SaaSの国内営業責任者として事業立ち上げと市場開拓を推進。

2016年、ブレインパッドに入社。SaaS事業責任者を経て執行役員CMOに就任。主力事業全体のマーケティングプロセス再構築を主導し、自社カンファレンスやオウンドメディア「DOORS」の立ち上げ、国内事業会社のCxO／CMOとの外交ネットワーク構築を通じて「データ×AI領域」の啓蒙と市場創出を牽引。

2025年7月、株式会社ヤプリに入社。8月より執行役員CMOに就任。

■株式会社ヤプリについて

株式会社ヤプリは、「デジタルを簡単に、社会を便利に」をミッションに掲げ、ノーコードでアプリを開発・運用できる「Yappli」や、次世代Web構築プラットフォーム「Yappli WebX」を提供し、企業のモバイルDXをサポートしています。さらに、従業員エンゲージメント向上サービス「Yappli UNITE」も提供しており、社内コミュニケーションの活性化や組織力の強化にも貢献しています。これらのサービスは750社以上に導入されており、小売・EC、社内DX、公共機関など多様な分野で活用されています。今後もヤプリは、顧客体験と従業員体験を総合的に高めるデジタルエクスペリエンスプラットフォーム（DXP）として進化を続けていきます。

・Yappli：https://yapp.li/

・Yappli UNITE：https://yapp.li/yappli-unite/

・Yappli WebX : https://webx.sites.yappli.com/

本社 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

エリア支社：グランフロント大阪北館8階（大阪）Signature 福岡大名ガーデンシティ8階（福岡）

代表者 ：代表取締役 庵原 保文

事業内容 ：「Yappli」「Yappli UNITE」「Yappli WebX」の開発・提供

URL ：https://yappli.co.jp