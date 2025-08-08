独自に思考するロボットハンドの社会実装により人手不足などの社会課題の解決に貢献 株式会社Thinkerに投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、株式会社関西みらい銀行（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：西山 和宏、以下「関西みらい銀行」）と共同で設立した関西みらいサクセスサポート投資事業有限責任組合（以下「関西みらいベンチャーファンド」）より、次世代ロボットハンド「Think Hand F」を提供する株式会社Thinker（本社：大阪市中央区、代表取締役：藤本 弘道、以下「Thinker」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

次世代ロボットハンド「Think Hand F」

◆投資先企業について

Thinkerは、大阪に拠点を置き、近接覚センサーと柔軟アクチュエータ技術を用いた次世代ロボットハンド「Think Hand F」を開発・販売しています。同社は、急速な労働人口減少や多品種少量生産の現場課題を解決し、誰もが簡単にロボットを活用できる社会の実現を目指します。

高性能なセンサーにより、ロボットハンドは「手探り」のような繊細な把持や柔軟な対応が可能となり、従来の画像認識方式のタイプに比べ、低コストかつ高精度な自動化を実現します。

社会的な省人化ニーズやデジタル・トランスフォーメーションの流れに沿い、製造業のみならず食品・農業・サービス分野への展開も推進。人とロボットが真に協働する未来を切り拓きます。

商 号 株式会社Thinker

代 表 取 締 役 藤本 弘道

本 社 所 在 地 大阪府大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号

大阪センタービル6F-188

設 立 日 2022年8月

U R L https://www.thinker-robotics.co.jp/

◆関西みらいベンチャーファンドについて

当ファンドはベンチャー企業の更なる成長と地域経済の持続的な発展に貢献することを目的として、関西みらい銀行とミライドアが共同で設立しました。

資金調達に課題を抱えることも多いアーリー期を含む幅広い成長ステージのベンチャー企業を対象とし、事業の成長性や将来性を見据えて投資を行います。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/285_1_fa43ce31f610bbe21e3c765fedf610a5.jpg?v=202508090525 ]