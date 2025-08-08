【開催告知】大阪義烏マーケットを8/19・20・31に開催　日本バイヤーの中国輸入を支援

株式会社オークファン

株式会社オークファン（本社：東京都品川区、代表取締役：武永修一）が運営する『大阪義烏マーケット』が、今月は19日(火)、20日(水)、31日(日)に開催予定です。大阪義烏マーケットでは、中国にある世界最大級の卸市場である義烏マーケットから選び抜かれた商品を、日本で実際に見て、触れて仕入れができます。中国商品の輸入を検討中のバイヤーの皆さまは、ぜひ本展示会へお越しください。

大阪義烏マーケット 8・9月の開催案内

中国・義烏にある「義烏マーケット」は、日用品、アパレル、ペット用品、家具、家電、自動車など、あらゆるジャンルの商品が揃う世界最大級の卸売市場です。「1日8時間歩いても1年以上かかる」と言われるほど広さで、日々世界中からバイヤーが訪れ、多くの商取引が生まれています。

大阪義烏マーケットでは、そんな義烏マーケットの膨大な商品群の中から、日本のバイヤーのニーズに合った品質・コストの商品を厳選して展示しています。実際に手に取りながら商談できる場として、多くの来場者からご好評をいただいています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8833/table/467_1_934b98238aa7ab8ea69859f1547aca97.jpg?v=202508101255 ]

大阪義烏マーケットは、2025年5月に船場センタービル内にてオープンしました。6月には義烏マーケットの運営会社より総経理が来日し、式典も執り行いました。日本と中国をつなぐ新たな仕入れの拠点として、今後も定期的な展示・商談イベントを予定しています。

【過去のお知らせ】

■大阪義烏マーケット開設について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000451.000008833.html

■開設記念式典について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000461.000008833.html

オークファングループについて

オークファングループは、社会の様々な「RE」を統合した唯一無二の流通インフラを構築する「RE-INFRA COMPANY」として、国内で300兆円規模、海外を含めると数千兆円規模と推定されるBtoB取引市場において、新たな仕組みやサービスの創出に取り組んでおります。

特に、巨大なポテンシャルを持つ海外市場を重要な戦略エリアと位置づけ、グローバルな視点での事業展開を加速させています。中国をはじめとする商品供給力を強みに、ライブコマース事業にも取り組んでいます。

オークファングループは、国内外における事業基盤をさらに強化し、BtoB取引市場のリーディングカンパニーを目指してまいります。

【海外BtoBへの展開】

会社概要

会社名 ： 株式会社オークファン

代表者 ： 代表取締役 武永 修一

設立 ： 2007年6月

資本金 ： 9億7,368万円 (2024年9月末現在)

従業員 ： 186名 (2024年9月末現在 ※連結)

所在地 ： 〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

コーポレートサイト：https://aucfan.co.jp/