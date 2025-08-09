¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤Ï¡È¤¦¤ó¤³¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª¡©¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¤¦¤ó¤³¥Ä¥¢ー ～¥µ¥¤¤Î¤¦¤ó¤³¤òÃµµá¤·¤è¤¦～¡Ù²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥µ¥¤¤Î¿²¼¼¤ËÀøÆþ¤¹¤ëÆÃÊÌ¥Ä¥¢ー
¡¡¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£¸·î£±£µÆü¡Ê¶â¡Ë～£¸·î£²£µÆü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ£¸Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆ°Êª¤Î¡È¤¦¤ó¤³¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ä¥¢ー¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¤¦¤ó¤³¥Ä¥¢ー ～¥µ¥¤¤Î¤¦¤ó¤³¤òÃµµá¤·¤è¤¦～¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¥¤¤Î¿²¼¼¤ËÀøÆþ¤·¥Õ¥£ー¥Ç¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¡Ê¤´¤Ï¤ó¤ò¤¢¤²¤ëÂÎ¸³¡Ë¤ä¤¦¤ó¤³¤Î´Ñ»¡¡¢À¶ÁÝÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡È¤¦¤ó¤³¡É¤¬¡¢¤¤¤Î¤Á¤Î½Û´Ä¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤Ç¡È¤¦¤ó¤³¡É¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢Æ°Êª¡¦¼«Á³¡¦¿Í¤Î¤¤¤Î¤Á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
£±. ¤³¤Î²Æ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤Êý
£².²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Î¥Æー¥Þ¤¬¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¡Ú¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¤¦¤ó¤³¥Ä¥¢ー ～¥µ¥¤¤Î¤¦¤ó¤³¤òÃµµá¤·¤è¤¦～¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡¦¼Â»ÜÆü
¡¡¡¡£²£°£²£µÇ¯£¸·î£±£µÆü¡Ê¶â¡Ë～£¸·î£±£¸Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¸·î£²£²Æü¡Ê¶â¡Ë～£¸·î£²£µÆü¡Ê·î¡Ë
¡¡¡¦¼Â»Ü»þ´Ö
¡¡¡¡¸á¸å£²»þ£±£°Ê¬～¸á¸å£³»þ£±£°Ê¬¡ÊÌó£±»þ´Ö¡Ë
¡¡¡¦¼Â»Ü¾ì½ê
¡¡¡¡¥é¥¤¥Î¥Ò¥ë¡Ê¥µ¥¤±¿Æ°¾ì¡Ë～ÂÏÈî¾ì
¡¡¡¦¿ä¾©Ç¯Îð
¡¡¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²
¡¡¡¡¢¨Âç¿Í¤ÎÊý¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¢¨£´ºÐ～£¶ºÐ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢£±£¶ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦Äê°÷
¡¡¡¡³Æ²ó£±£°Ì¾
¡¡¡¦ÎÁ¶â
¡¡¡¡£³¡¤£°£°£°±ß¡¿Ì¾¡Ê£´ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡Ë
¡¡¡¡¢¨ÊÌÅÓÆþ±àÎÁ¶â¡¦Ãó¼Ö¾ìÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦ÈÎÇä
¡¡¡¡Terravie(https://terravie-app.com/items/9f958b08-a5a6-4c5f-b86e-28f9ac91785b)
¡¡¡¡¢¨Æ°Êª¤ÎÂÎÄ´¤äÅ·¸õÅù¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈCAMP¤ò³«ºÅÃæ¡ª
³¤¤ÎÆ°Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ê¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ü¤¦¡¡¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥ïー¥ë¥ÉWish!¥Ä¥¢ー¡×
´Ö¶á¤ÇÆ°Êª¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ë¥«¤Ø¤Î¥Õ¥£ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥¢¥·¥«¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥¶¥é¥·¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥ë¥«¤¿¤Á¤Î¿©»ö½àÈ÷¤Ê¤É¤Î»ô°éÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¡ÖÂÎ¸³·¿³Ø½¬¥Ä¥¢ー¡×¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¡È¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡É¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó ¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¡×¥³¥é¥Ü´ë²è
£±.¡Ö¼«Í³¸¦µæ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤É¤¦¤Ö¤Ä»Í¥³¥Þ¿Þ´Õ¡×
Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¡È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É¤ª¤â¤·¤í¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬»Í¥³¥ÞÌ¡²è¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñー¥¯¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ËÅÐ¾ì¡ª¥Ñー¥¯Æâ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥ïー¥¯¥·ー¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¼«Í³¸¦µæ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¡¢²Æ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¡ª
£².¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿Þ´Õ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¼«Í³¸¦µæ¥Îー¥È
¥Ñー¥¯Æâ£¸¤«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤É¤¦¤Ö¤Ä»Í¥³¥Þ¿Þ´Õ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÊª¤ÎÆ°Êª¤ò´Ñ»¡¡¦¥¹¥±¥Ã¥Á¤·¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ä´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿Þ´Õ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡È²Æ¤ÎÃµµæ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤¹¡£´Ñ»¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äµÏ¿¤Î¥Ò¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
È¯ÇäÆü¡¡¡§£²£°£²£µÇ¯£¸·î£¹Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ñー¥¯Æâ¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊAW¡¢¥·¥ó¥Ó¥ª-¥·¥¹¡¢¥ªー¥·¥ã¥ó¥°¥í¥Ã¥É¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡¢¥±¥Ë¥¢¹æ¾è¾ì
²Á³Ê¡¡¡¡¡§£µ£°£°±ß¡¿ºý
¡Ú¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÖSDGsÀë¸À¡¦¥Ñー¥¯¥Ý¥ê¥·ー¡×¡Û
https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤ë¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¾ì½ê¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤ËSmile¡Ê¤·¤¢¤ï¤»¡Ë¤¬°î¤ì¤ëË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÎÃÏµå¤Î»Ñ¤ò¥Ñー¥¯¤ÇÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥¯¤È¤¤¤¦¡É¾®¤µ¤ÊÃÏµå¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ì¿¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¤ä»ñ¸»¤¬½Û´Ä¤·ºÆÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎSmile¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
SDGs¤È¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSustainable¡¡Development¡¡Goals¡Ë¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç£²£°£³£°Ç¯¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î£±£·¤Î¥´ー¥ë¤È£±£¶£¹¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£±£µÇ¯£¹·î¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ£±£¹£³¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£