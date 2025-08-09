全国の院長の声にお応えし 「事務長代行ミニマムプラン」を提供へ
株式会社医療経営支援事務所
クリニックや歯科クリニック向けに事務長代行サービスを提供する株式会社医療経営支援事務所（本社：熊本県、代表取締役：竹森健太）は、『事務長代行ミニマムプラン』の提供を開始しました。
令和7年8月31日までの契約特典として、ひと月あたりの新患数2倍に貢献したGoogle口コミ対策システムを無料で提供します。
当社の事務長代行サービスは、クリニックの経営改善や事業拡大に特化した支援で全国のクライアントから高く評価いただいておりますが、日々発生する課題についても気軽に相談できるプラン新設の要望も多かったため、この度「事務長代行ミニマムプラン」を新設いたしました。
「事務長代行ミニマムプラン」のサービス内容
■ご契約特典
■ ご利用までの流れ
１.お問い合わせフォーム(https://mmso.jp/contact)よりご連絡
２.初回面談（無料）
３.契約締結
４.サービス開始
まずは「話を聞いてみたい」という相談も大歓迎です！
◆会社概要
商号 ： 株式会社医療経営支援事務所
代表者 ： 代表取締役 竹森 健太
所在地 ： 〒860-8536 熊本県熊本市中央区上通町2番17号 びぷれす熊日会館7階
設立 ： 2024年4月
事業内容 ：クリニック事務長代行サービス(https://mmso.jp/jim)
医療機関や介護事業の経営・開業・事業承継に関するコンサルティング(https://mmso.jp/services)
ホームぺージ作成・保守、パンフレット作成(https://mmso.jp/homepage)
システム制作・販売・保守
人材マッチングシステムの開発・販売・保守
インターネット上の評価サービスに関する対策システムの開発・販売・保守
URL ： https://mmso.jp/