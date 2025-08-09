来場者数10万人突破！3日間限定の特別なキャンペーンを実施！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

BOSS E・ZO FUKUOKA イベントホールにて開催中の「＼パワーアップ!!／うんこミュージアム FUKUOKA Supported by地球人．ｊｐ」の来場者が8月9日（土）に、福岡開催史上最速で10万人を突破しました！これを記念し10万人目のお客様にはうんこミュージアムの守り神・ウンベルトより、うんこミュージアムグッズ詰め合わせ・うんこミュージアムコラボグルメお食事券・みずほPayPayドーム福岡で開催の公式戦チケットを贈呈いたしました。

さらに、8月10日（日）～12日（火）の期間限定で、10万人来場記念キャンペーンを実施いたします！

うんこミュージアムでは、9月8日（月）まで夏のキャンペーン「ひえひえ!!うんこ夏祭り2025」も開催中です。夏休みはうんこミュージアムで遊び尽くそう！

「うんこミュージアムFUKUOKA」特設サイトはこちら(https://e-zofukuoka.com/unkomuseum/)

■来場10万人目のウンカーをウンベルトがお祝い！

記念すべき10万人目のウンカー（うんこを出す人々）のご家族をウンベルトがお祝いいたしました！

■10万人来場記念キャンペーン！新グッズも登場！

10万人来場を記念して、8月10日（日）～12日（火）の期間限定でお得なキャンペーンを開催！さらに8月9日（土）から新グッズも登場します！この機会にぜひお越しください！

総勢300名さまにサントリーのドリンクをプレゼント！

3日間、各日100名様限定で館内のサントリー自動販売機で使用できるドリンク引換コインをプレゼント！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/416_1_cafd2d7f0a3d4ab5dcc2d6203e0936a5.jpg?v=202508090455 ]

新グッズ登場！(8/9～)

福岡会場では新発売のラバーキーホルダーが登場！大人気のうんこBOYとピクセルウンベルトのキーホルダーがラバー素材のキーホルダーとなって初登場！

ラバーキーホルダー（うんこBOY/うんこキャッチウンベルト）1,100円（税込）

●BOSS E・ZO FUKUOKA（ボスイーゾフクオカ）とは

2020年7月にみずほPayPayドーム横にオープンした複合エンターテインメントビル。最新デジタルアート「チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券」や日本初登場を含む「絶景3兄弟 SMBC日興証券」などが楽しめる。

●「BOSS E・ZO FUKUOKA」概要

所在地：福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6 みずほPayPayドーム隣

アクセス：福岡市営地下鉄空港線「唐人町」駅下車徒歩15分西鉄バス「みずほPayPayドーム」下車徒歩5分

営業時間：平日11:00～20:00 土日祝10:00～20:00※コンテンツやイベント状況によって営業時間が異なりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

お客様問い合わせ先：TEL：092-400-0515（10:00～17:00）

公式サイトURL：https://e-zofukuoka.com/