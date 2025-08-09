【2025年7月度】クレジットカードの即日発行に関するユーザーアンケート

アドバイザーナビ株式会社

調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日 ～ 2025年7月3日調査母集団：290人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

【2025年7月度・アンケートサマリー】

7月度の調査にてクレジットカードを即日発行できた人は全体の10.7％だったが、このうちの約8割が「1時間以内に即日発行できた」と回答した。

また、即日発行ができるクレジットカードとしては、楽天カード、イオンカード、PayPayカード、エポスカードの回答が多かった。

クレジットカードの利用実態に関するアンケート調査

クレジットカードの利用実態に関する7月度の調査結果は以下の通りとなった。

どのクレジットカードを持っていますか？（複数選択可）

1位：楽天カード

2位：イオンカード

3位：三井住友カード

楽天カードが77.2％で最も多く、イオンカードが26.9%でこれに続いた。

また、三井住友カードが23.4％で票を集めた他、PayPayカードやJCBカードなどにも一定数の回答があった。

メインで利用しているのはどのクレジットカードですか？

1位：楽天カード

2位：三井住友カード

3位：イオンカード

楽天カードを選ぶ人が55.9％と圧倒的多数という結果になった。

なお、三井住友カードが9.0%、イオンカードが7.9％とこれに続いた。

何を重視してクレジットカードを選びましたか？（複数選択可）

1位：ポイント（マイル）還元率

2位：入会金・年会費が安い/無料

3位：自分の経済圏との親和性

「ポイント（マイル）還元率」、および「入会金・年会費の安さ」を重視している人が圧倒的多数という結果になった。

なお、その他には「自分の経済圏との親和性」や「ポイントの交換先」を選ぶ人も多かった。

クレジットカードの国際ブランドにはどれを選んでいますか？（複数選択可）

1位：Visa

2位：JCB

3位：Mastercard

Visaが57.2%で半数を超える結果となった。

また、JCBが27.9%、Mastercardが14.1％で続いた。

クレジットカードは何枚持っていますか？

1位：2枚

2位：1枚

3位：3枚

「2枚」が最も多く、「1枚」「3枚」と続く形になったが、複数のクレジットカードを持ち合わせている人が全体の8割近くにのぼることもわかった。

クレジットカードの即日発行に関するアンケート調査

ここからは、実際にユーザーが即日発行できたクレジットカードを紹介する。

クレジットカードはどのくらいで発行できましたか？

1位：1週間以内

2位：2週間以内

3位：即日

「1週間以内」が42.4%で最も多かったが、「2週間以内」が24.1%、「即日」が10.7%でこれに続いた。

※発行＝利用開始とし、手元に届いていなくてもカードを利用できるようになった時点で発行と捉える

実際に即日発行ができたクレジットカードを教えてください。

1位：楽天カード

2位：イオンカード

2位：PayPayカード

3位：エポスカード

楽天カードが48.4％で最も多く、イオンカード、PayPayカードがいずれも19.4%でこれに続いた。

また、エポスカードも16.1％と一定の票を集めた。

どの方法で即日発行しましたか？

1位：デジタルカードによる即時発行

2位：仮カードによる即日利用

3位：店頭受取による即日発行

「デジタルカードによる即時発行」が67.7%で最も多く、「仮カードによる即日利用」が19.4%と続いた。

なお、「店頭受取による即日発行」は12.9%であった。

即日発行までにかかった具体的な時間を教えてください。

1位：30分以内

2位：5分以内

2位：1時間以内

「30分以内」が45.2%で最も多く、「5分以内」と「1時間以内」が16.1%でこれに続いた。

なお、全体の約8割は1時間以内にカード発行が完了していることがわかった。

アンケート回答者の詳細データ

回答者の年齢回答者の職業■会社概要

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp

【弊社運営メディア】

カードローンメディア：カードローンナビ(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/)

クレジットカードメディア：クレジットカードナビ(https://adviser-navi.co.jp/card/column/)

FXメディア：FXおすすめナビ(https://adviser-navi.co.jp/invest/fx/column/)

債務整理メディア：債務整理(https://adviser-navi.co.jp/debt-consolidation/column/)

【調査結果詳細】

https://adviser-navi.co.jp/card/column/49087/

【データの引用・転載について】

データの引用は申請無しでご利用いただけます。掲載にあたり、下記の事項を厳守ください。

・データの加工は禁止です。

・出典元のURLを(URLをDofollowで）明記ください。

出典：アドバイザーナビ「【2025年7月度】クレジットカードの即日発行に関するユーザーアンケート」：https://adviser-navi.co.jp/card/column/49087/