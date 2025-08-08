福岡市立 西高宮小学校が“思考習慣”型授業を導入。民間連携でリーダーシップを育む3年計画が始動

株式会社Learner’s Learner

リーダーシップ教育を提供する株式会社ラーナ―ズラーナ―は、福岡市立西高宮小学校、東京・港区の民間学童クレイバーキッズと連携協定を締結しましたのでお知らせします。9月から同小学校で新たなリーダーシップ授業プロジェクトが正式に始動します。

株式会社ラーナーズラーナーが社会人リーダー向けに提供する米国ミネルバの先進的なリーダーシップ教育は、2025年4月現在、国内で資生堂や三井物産、NEC、パナソニック、電通など約50社・600名超が受講するなど、高い注目を集めています。

西高宮小学校での本プロジェクトでは、「世界を探究する力」「他者との関係を築く力」「課題を解決する力」を育むことを目的に、児童向けの“思考習慣”型リーダーシップ教育を展開していきます。

◆背景：現場と民間が共創する授業づくり

西高宮小学校では、校長のもと「自律型の学び」や「自由の相互承認に基づく民主的な教育」を掲げてきました。教職員自身が“適応型リーダー”としての在り方を実践し続ける中、「子どもたちにも正解のない時代を生き抜く力を育てたい」との強い想いから、本プロジェクトが始まりました。

そこに共鳴した(株)ラーナーズラーナーとクレイバーキッズが加わり、3者で新しい授業の設計に取り組んでまいります。

◆プロジェクト概要（2025年8月現在）

契約締結 ： 2025年7月

授業設計期間 ： 2025年８月～9月

実施予定 ： 2025年9月末～（小学4年生6クラスを対象）

展開期間 ： 約3年間（児童が卒業するまで）

目的 ： 「適応型リーダー（仮）」の育成 （自ら問い、他者と協働し、変化に適応して社会に働きかける力）

◆“考える力”を育てる【40の思考習慣】(R)--小学生向けに再構成

本プロジェクトで採用するのは、小学生向けに設計された“思考習慣”型のリーダーシップカリキュラムです。これは、株式会社ラーナーズラーナー代表・黒川公晴（米国ミネルバ認定講師）が、民間学童クレイバーキッズから監修を依頼されたカリキュラムをベースに、今回公立小学校向けに再設計していくものです。

現行のカリキュラムは、以下の3つの「思考テーマ」を軸に構成されています。

真理の探究：物事の本質に迫り、自分の「なぜ？」を問い続ける力

解決策の模索：課題を捉え、多様な視点から道を切り開く力

効果的なコミュニケーション：考えを整理し、他者と協働する力

これらのテーマに基づき、子どもたちは授業を通じて【40の思考習慣】(R)を身につけていきます。

◆それぞれの想い（3者共同声明）

西高宮小学校：子どもたちが自ら問い、自分なりの答えを探し続けられる力を育てたい。

教員もまた学び続ける存在として、共に成長していきたいと願っています。

クレイバーキッズ：子どもたちが生きる未来は、正解のない未知であふれています。

「未知の世界を楽しめる力」を、日常の学びを通して育てていきたいと考えています。

(株)ラーナーズラーナー：変化の波を乗りこなすための「学ぶ力」を社会に届けたい。

ビジネス現場で培った知見を、未来の世代にもつなげることが私たちの挑戦です。

本プロジェクトは、公教育と民間の専門性が互いに尊重し合い、共に未来をつくる全国でも先進的な取り組みです。今後も、授業設計の完成、実施開始、成果報告といった節目での発信を予定しています。ぜひご取材・ご注目を賜れましたら幸いです。

【企業情報】

民間学童クレイバーキッズ

クレイバーキッズは、「未知の世界を楽しむ思考習慣を育む」を理念とするスクール型民間学童（2024年開校）。【40の思考習慣】(R)を体系化し、思考・対話・実行力を伸ばす独自のカリキュラムを考案し、実践している。

https://craverkids.jp/

株式会社ラーナーズラーナー

2021年より米国ミネルバプロジェクト社と事業提携し、ミネルバ大学の先進的なリーダーシップ教育を日本に展開。複雑化する社会に対応する「適応型リーダーシップ」を、10週間オンラインの実践型プログラムにて提供中。資生堂・パナソニック・NECなど大手企業を中心に導入が進む。

https://www.learnerslearner.com/