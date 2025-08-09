炭治郎や禰豆子のオリジナルボトルが夏専用メニューとして新登場　ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「ボトルアイス(オリジナルボトル付き)」全4種　2025年8月9日（土）より販売開始

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」では、アニメ『鬼滅の刃』の世界を体験できるコラボイベント第3弾を2025年3月15日（土）～12月14日（日）の期間限定で開催しています。

そしてこの度、ますます暑くなる夏のひんやり冷たいメニューとして、竈門炭治郎、竈門禰󠄀豆子、我妻善逸、嘴平伊之助の4つのオリジナルボトルにグレープフルーツ味の氷菓を詰め込みんだ「ボトルアイス（オリジナルボトル付き）」を8月9日（土）より販売いたします。持って冷たい、食べて涼しいボトルアイスは夏のテーマパークの必需品！

熱中症対策にもなるオリジナルアイスボトルを持ち歩きながら、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』アトラクションを全力で楽しもう！

■概要

販売期間：

8月9日（土）～9月30日（月）

メニュー：

「ボトルアイス(オリジナルボトル付き)」（全4種）グレープフルーツ味／各２,100円（税込）

備考：

当メニューにはノベルティコースターは付きません。

場所：

ニジゲンノモリ×アニメ「鬼滅の刃」キッチンカー（最寄りE駐車場）／12:00～20:00

※季節により、営業時間が変動する可能性があります

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable