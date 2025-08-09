炭治郎や禰豆子のオリジナルボトルが夏専用メニューとして新登場 ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「ボトルアイス(オリジナルボトル付き)」全4種 2025年8月9日（土）より販売開始
株式会社ニジゲンノモリ
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」では、アニメ『鬼滅の刃』の世界を体験できるコラボイベント第3弾を2025年3月15日（土）～12月14日（日）の期間限定で開催しています。
■概要
販売期間：
そしてこの度、ますます暑くなる夏のひんやり冷たいメニューとして、竈門炭治郎、竈門禰󠄀豆子、我妻善逸、嘴平伊之助の4つのオリジナルボトルにグレープフルーツ味の氷菓を詰め込みんだ「ボトルアイス（オリジナルボトル付き）」を8月9日（土）より販売いたします。持って冷たい、食べて涼しいボトルアイスは夏のテーマパークの必需品！
熱中症対策にもなるオリジナルアイスボトルを持ち歩きながら、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』アトラクションを全力で楽しもう！
8月9日（土）～9月30日（月）
メニュー：
「ボトルアイス(オリジナルボトル付き)」（全4種）グレープフルーツ味／各２,100円（税込）
備考：
当メニューにはノベルティコースターは付きません。
場所：
ニジゲンノモリ×アニメ「鬼滅の刃」キッチンカー（最寄りE駐車場）／12:00～20:00
※季節により、営業時間が変動する可能性があります
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable