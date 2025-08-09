コスモスまつり2025開催（国営昭和記念公園）

写真拡大 (全8枚)

一般財団法人　公園財団

キバナコスモス‘レモンブライト’が一面に咲く「花の丘」（2024年撮影）

国営昭和記念公園（東京都立川市・昭島市）では9月6日（土）～10月26日（日）の期間、「コスモスまつり2025」を開催します。


4つの花畑で、「キバナコスモス‘レモンブライト’」、「コスモス‘センセーション’」、「秋のブーケガーデン」、そして「コキア」を展開。今回初めてハーブの丘に登場するコキアは、イベント期間中に緑色～赤色に色づく様子をご覧いただけます。


また各花畑では「シャボン玉のフォトジェニックタイム」も開催。見頃の花々とシャボン玉の幻想的な風景をお楽しみください。



コスモスまつり2025

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/482_1_b7c5cb3398aec5f7f055d8adef5783b9.jpg?v=202508091126 ]
コスモスまつり特設サイト :
https://www.showakinen-koen.jp/cosmos-festival/


4つの花畑


レモンブライト（2024年撮影）
キバナコスモス‘レモンブライト’

場所　花の丘


数量　400万本


見頃　9月上旬～下旬



花畑の一部エリアではミックスのキバナコスモスもご覧いただけます。






センセーション（2024年撮影）
コスモス‘センセーション’

場所　原っぱ西花畑


数量　20万本


見頃　9月中旬～10月上旬



大輪の花が可憐な、コスモスの代表的な品種です。






秋のブーケガーデン（2024年撮影）
秋のブーケガーデン

場所　原っぱ南花畑


数量　約20品種・20万本


見頃　8月下旬～10月上旬



どこを切り取っても花束になるようイメージした、夏～秋に咲く花のミックスガーデンです。






コキア（2025年撮影）
コキア

場所　ハーブの丘


数量　2,800株


見頃　8月上旬～10月下旬



9月下旬ごろから徐々に赤くなっていき、10月上旬～下旬には紅葉の見頃となる予想です。






フォトジェニックイベント＆スポット



シャボン玉のフォトジェニックタイム


- 開催時間　各日 １.10：30～11：00／２.12：00～12：30
- スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/482_2_f26ce463a1a187150298a3900363b451.jpg?v=202508091126 ]

※花の開花状況によってはイベント実施日を変更する場合があります。詳細は公園公式HP(https://www.showakinen-koen.jp/)をご確認ください。　




フォトスポット

園内各所に、来園の思い出づくりにぴったりなフォトスポットをご用意しています。



※開花状況に合わせ予告なく変更、撤去する場合があります。予めご了承ください。






この秋のおすすめイベント


秋の夜散歩2025

期間　10月30日（木）～11月30日（日）



日本庭園やイチョウ並木をライトアップします。赤や黄色に色づいた木々が、園内を鮮やかに彩ります。





日本庭園のライトアップ（2024年撮影）



国営昭和記念公園

【お問い合わせ先】
国営昭和記念公園　国営昭和記念公園管理センター　広報チーム
住所　〒190-0014　東京都立川市緑町3173
電話　042-528-1751（代表）

（運営管理）
昭和記念公園パークス共同体
代表企業　一般財団法人公園財団
構成員　西武造園株式会社

（公式ホームページ）
https://www.showakinen-koen.jp/

（公園公式SNS）
X　https://twitter.com/showakinenpark
instagram　https://www.instagram.com/showakinenpark/
facebook　https://www.facebook.com/showakinenkoen/