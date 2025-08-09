＜総フォロワー数120万超＞TAKのNew Single『Weekend Drive』。８月13日(水)、各音楽配信サービスより配信開始！

株式会社LUSHNew Single『Weekend Drive』2025年8月13日(水)配信開始！ ぜひお聴きください！！

TikTokやYouTube、Instagramなど、各SNSメディアを中心に活動を続けるTAK。フォロワーも現在120万を超え、今年下半期の活躍にも注目が集まるシンガーソングライターです。

そんなTAKのNew Single『Weekend Drive』が、今月いよいよリリースとなります。

「波長あわせたまま Drivin' day and night with you」

週末は好きなひとと一緒にステキな音楽を聴きながらドライブへ。そんな気分にさせてくれる一曲。

TAKが醸し出すグルーヴを、ぜひ体感していただきたいと思います。

この夏、TAKが贈るNew Single『Weekend Drive』は、8月13日(水)0時より、Apple Music、Spotify他、各音楽配信サービスよりリリース開始。

今夏のプレイリストにぜひオススメです。合わせてTAKのSNSフォロー＆応援もよろしくお願いいたします。

『Weekend Drive』を聴く :https://linkco.re/uGrd6c2Y

タイトル：Weekend Drive

リリース：2025年8月13日(火)0時より、各音楽配信サービスにて

作詞：TAK

作曲：TAK

TAKライブステージ。8/3(日)に行われたファンミーティングにて「Gyoza Party」と銘打ったユニークなファンミ開催。ファンからも大好評

TAKプロフィール

「育児替え歌のパパシンガー」としてテレビ、ラジオなど、各メディアでも注目を集める。シンガーとしてR&Bのボーカルグループ『JAM SOUL』でのライブ活動、LAへの音楽留学を経て、現在はソロシンガーとして幅広く活動中。ソングライターやアレンジャーとしても活動しており、Lush Musicではアーティストと音楽クリエイター、2つの顔を持つ。

また、静岡県焼津市、静岡市用宗の2ヶ所にスタジオを展開するコミュニティFM(80.7MHz)RADIO LUSHにて、「TAK&AYA メオトーク(毎週土曜日13:00～14:00 オンエア)」パーソナリティ担当中。

自身のアパレルブランド「OYANO」も立ち上げ、音楽制作からライブ活動、イベント参加、アパレル運営まで、様々な活動を展開中。

公式SNS 総フォロワー数：120万超

▷TAK公式HP

https://tak-lush.com/

▷所属レーベルLush Music 公式サイト

https://lush-music.jp/artist/

▷公式SNSアカウント

TikTok：https://www.tiktok.com/@taktok_singer

YouTube：https://www.youtube.com/c/takmusicchannel/

X：https://twitter.com/tak_singer

Instagram：https://www.instagram.com/tak_papasinger/

▷OYANO公式（TAKアパレルブランド）

Instagram：https://www.instagram.com/oyano_official/