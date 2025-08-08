アナログPR、Z世代の未来をつくる扶桑社の新経済メディア「Future Leaders Hub」の運営に参画。企業の採用課題解決を支援

株式会社アナログPR

「企業の情報と印象をデザインする」株式会社アナログPR（本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓介）は、2025年10月創刊予定の株式会社扶桑社（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋尾弘史）による経済メディア「Future Leaders Hub」の運営に参画することをお知らせいたします。本メディアは、未来を担うZ世代と企業との架け橋となることを目指すもので、当社は企画運営を通じて、企業の採用課題解決や持続的な価値向上に貢献してまいります。

これからの社会を牽引するZ世代は、旧来のキャリア観や成功モデルとは一線を画す、新しい価値観を育んでいます。彼らは、企業の知名度や規模よりも、社会貢献性や個人の成長、ワークライフバランスを重視し、納得感を大切にする傾向があります。しかし、既存のビジネスメディアの多くは、依然として30代～50代のビジネスパーソンを主たる読者層としており、Z世代が真に求める情報や、彼らの視点に立った深い洞察を提供する場が圧倒的に不足しているのが現状です。一方で、企業側もZ世代の価値観を十分に理解しきれず、採用活動においてミスマッチが生じるという課題を抱えています。

この「企業とZ世代の橋渡し」という社会的な要請に応えるべく、株式会社扶桑社と株式会社アナロクPRは、Z世代の未来をつくる新しい経済メディア「Future Leaders Hub」を創刊いたします。

本メディアの大きな特徴として、Z世代がコンテンツ制作に参画する機会を設けている点が挙げられます。企画会議への参加や経営者への取材、コラム執筆などを通じて、Z世代のリアルな視点や価値観をメディアに反映させていきます。これにより、単なる情報提供に留まらず、「若者の視点」と「経営者の知見」を融合させ、未来を担う人材と企業の成長を支える「共創の場」となることを目指します。

私たちは「Future Leaders Hub」を通じて、若者が未来を自由に描き、挑戦できる社会の実現に貢献してまいります。

■Future Leaders Hub 媒体内容

媒体名：Future Leaders Hub（フューチャーリーダーズハブ）

ターゲット読者層：20代、特に学生がメインターゲット

展開：WEBマガジン＆ビジネス誌の創刊

公開予定日：2025年10月

■株式会社アナログPR会社概要

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供するPR会社です。また、マーケティング視点でテレビ番組やラジオ番組の企画制作なども手掛ける等、多角的にメディアと企業を組み合わせることによるシナジーの創出を得意としております。

■会社情報

社名：株式会社アナログPR

設立：2011年3月10日

代表者：松浦啓介

事業内容：PR事業、広告代理事業、キャスティング、番組制作(TV・ラジオ)、メディアコンサルティング、海外進出支援、有料職業紹介(厚生労働大臣許可番号：13-ユ-318199)

本社：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://analogpr.co.jp/

以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アナログ PR (別府) MAIL：pr.apr@analogpr.co.jp