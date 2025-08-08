『CHUNITHM』稼働10周年を記念した大型イベント「CHUNITHM10周年大正義祭」開催決定！

株式会社セガ フェイブ

セガグループの株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ）は、アーケード音楽ゲーム『CHUNITHM』の稼働10周年を記念した大型イベント「CHUNITHM10周年大正義祭」を、2025年9月13日（土）～9月28日（日）に東京タワー内のアミューズメント施設「RED゜TOKYO TOWER」にて開催いたします。

期間中、会場では特別仕様のチュウニズムや展示が登場するほか、「謎解きスタンプラリー」、「全国共通チュウニズム試験」など、様々なコラボレーション企画をお楽しみいただけます。各種コラボチケットは8月15日（金）19:00より先着にて販売いたします。皆様のご来場をお待ちしております。

「CHUNITHM10周年大正義祭」

https://tokyotower.red-brand.jp/event/red_chunithm/

■CHUNITHM10周年大正義祭 概要

◇開催期間：2025年9月13日（土）～9月28日（日）

※営業時間はRED° TOKYO TOWER公式サイトをご確認ください。

◇会場：RED゜TOKYO TOWER

◆歴代チュウニズムリバイバル

◆全国共通チュウニズム試験

◆謎解きスタンプラリー

◆10周年グッズ販売

◆コラボドリンク

◆ギガニズム【期間限定】

※ギガニズムの実施は2025年9月23日（火）～9月28日（日）の6日間のみとなります。

※時間枠ごとの【ギガニズムプレイ付き】コラボチケットが必要となります。

◆公開生放送

2025年9月22日（月）にRED゜TOKYO TOWER内にて公開生放送の実施が決定いたしました。10年間を振り返る生放送を会場にて観覧できるイベントです。出演者や放送内容の詳細は後日発表いたします。

◇実施場所：RED゜TOKYO TOWER 5F 『RED° SKY STADIUM』

◇実施期間： 2025年9月22日（月）19:00～20:00

※お持ちのチケット券種に関わらず観覧が可能ですが、混雑時には入場制限や整理券対応を行う場合がございます。

※生放送は、YouTubeにて無料でご視聴いただけます。

■チケット情報

・【ギガニズムプレイ付き】コラボチケット…3,600円（税込）

（対象日時）

2025年9月13日（土）～9月28日（日）

（内容）

RED゜TOKYO TOWER 120分遊び放題

歴代チュウニズムリバイバル

全国共通チュウニズム試験

謎解きスタンプラリー

ギガニズムプレイ ※各回チケットにて指定の時間内のみプレイ可能です。

・コラボチケット…3,600円（税込）

（対象日時）

2025年9月23日（火）～9月28日（日）

（内容）

RED゜TOKYO TOWER 120分遊び放題

歴代チュウニズムリバイバル

全国共通チュウニズム試験

謎解きスタンプラリー

販売期間：2025年8月15日（金）19:00～9月28日（日）19:00

https://tokyotower.red-brand.jp/event/red_chunithm/

※先着にて販売いたします。ご購入のタイミングによっては完売している場合がございます。

※上記各種コラボチケットをお持ちでないお客さま(通常のRED°パスポート／ナイトパスポートをお持ちのお客さま)も「コラボドリンク」「10周年グッズ」の購入と、「RED°ARENA」内の展示の観覧は可能です。

詳細は以下特設ページよりご確認ください。

https://tokyotower.red-brand.jp/event/red_chunithm/

▼『CHUNITHM』10周年特設サイトはこちら！

『CHUNITHM』10周年を記念した情報を続々公開予定！

https://chunithm.sega.jp/10th/

