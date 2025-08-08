今年夏にグランドオープンしたフラッグシップショップ「＠cosme NAGOYA」では初！＠cosmeベストコスメアワードのポップアップイベント「@cosme NAGOYA ベスコス夏祭り」が開催中！

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（代表取締役社長：遠藤 宗)は、8月6日（水）～8月12日（火）の間、今年6月19日（木）にグランドオープンしたばかりのフラッグシップショップ「＠cosme NAGOYA」にて、6月11日（水）に発表した「@cosmeベストコスメアワード2025上半期新作ベストコスメ」受賞商品を体験できるポップアップイベント「@cosme NAGOYA ベスコス夏祭り」が開催中であることをお知らせいたします。

イベント概要

@cosmeメンバーから寄せられたクチコミ投稿をベースに、今、生活者が支持している商品を表彰する「@cosmeベストコスメアワード」。なかでも「上半期新作ベストコスメ」は、この半年間（昨年11月1日～本年4月30日）に発売された新商品を対象としており、「@cosmeベストコスメアワード」の上半期における新人賞となっています。

例年、ベストコスメ発表後に開催している大人気企画「ベスコスポップアップ」ですが、今回は夏の風物詩である「祭り」をイメージして「@cosme NAGOYA ベスコス夏祭り」として開催！

また、「ベスコスポップアップ」を@cosme NAGOYAで開催するのは今回が初！是非この機会に6月19日（木）にグランドオープンしたばかりの@cosme NAGOYAに遊びにきてください。

（１）すくって！試せる、出会える、運命コスメ！ベスコスアイテムも入ってる「サンプルすくい」を実施

店内で、ベスコス受賞商品を試して、500円（税込）以上のお買い物をして＠cosmeのアプリをダウンロード＆ログインいただくと「サンプルすくい」に参加いただけます。「オバジ」や「ラ ロッシュ ポゼ」などの2025年上半期ベスコス受賞商品や、「ランコム」や「TIRTIR」など定番人気商品のサンプルが入っています！

「サンプルすくい」参加条件：

・店内でベスコス受賞商品をお試し

・イベント期間中、@cosme NAGOYAでの500円（税込）以上のお買い物

・@cosmeアプリのダウンロード＆ログイン

・本イベントへのチェックイン

※期間中、おひとり様一回のみ

※各日、先着順

※参加にはご購入レシートが必要です

（２）『@cosmeベストコスメアワード2025上半期新作ベストコスメ』受賞商品の現品が当たるかも！？「ベスコスくじ」をご用意

「サンプルすくい」にご参加いただいた方には、そのままベスコスくじにもご挑戦いただけます。当たると「@cosmeベストコスメアワード2025上半期新作ベストコスメ」を受賞した商品の現品をゲット！景品の種類は11アイテム！この夏の運試しに是非。

「ベスコスくじ」参加条件：

・「サンプルすくい」の条件クリアの上、「サンプルすくい」にご参加いただいた方にそのままご挑戦いただけます

※期間中、おひとり様一回のみ

※各日、先着順

（３）べストコスメ受賞商品の販売「PICK UPコーナー」

ベストコスメアワードを受賞した一部アイテムをPICK UPして販売します。

（４）べストコスメ受賞商品の展示「ベスコス1位大集合」

ベストコスメアワードの各部門で1位に輝いた一部アイテム（約37種類）をPICK UPして展示します。

（５）SNS投稿でミカエルコットン（ミニサイズ）プレゼントキャンペーン！

「ベスコス1位大集合」の展示ブースで気になった新作ベスコス受賞商品に「＃アットコスメベスコス夏祭り2025」のハッシュタグをつけてSNSに投稿いただくと先着1,000名様にミカエルコットン（ミニサイズ）をプレゼント！

※どなたでも参加可能です

※期間中、無くなり次第終了です



＠cosme STORE/@cosme TOKYO、＠cosme OSAKA、@cosme NAGOYAとは

「試せる 出会える 運命コスメ」をテーマにしたコスメセレクトショップ。国内に34店舗展開（2025年3月現在）。 @cosmeのデータベースを活用し、「生活者が求めている商品」を流通チャネルの垣根を越えて品揃えすると共に、イベントや編集企画売り場、ランキング棚など多彩な売り場展開によって、楽しいお買い物体験を提供します。

<ブランドサイト>

@cosme TOKYO：https://www.cosme.net/store/shop/tokyo/

@cosme OSAKA：https://www.cosme.net/store/flagship/osaka/

@cosme NAGOYA：https://www.cosme.net/store/flagship/nagoya/

@cosme STORE：https://www.cosme.net/store/shop/

