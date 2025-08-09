神戸ストークス 応援アンバサダーに「ベリーグッドマン」就任決定
いつも神戸ストークスを応援いただき、ありがとうございます。
このたび、人気ボーカルユニット「ベリーグッドマン」を神戸ストークス応援アンバサダーとして迎えることが決定いたしました。またあわせて、ベリーグッドマンが制作した新たな応援ソング「コウノトリ」を発表いたします。ファンを交えた合唱録音や9月23日（火・祝）開催予定の「KOBE RISING-2025-」にてお披露目となることもお知らせいたします。
つきましては、ご取材賜りますようお願い申し上げます。
＜ベリーグッドマンについて＞
大阪府出身のRover・MOCA・HiDEXによるボーカルユニット。
「ライオン」「Hello」などの代表曲をはじめ、応援ソングなどで広く支持を集め、スポーツ界とのコラボ
実績も多数。心を動かす楽曲を数多く届けている。
ベリーグッドマン
＜応援ソング「コウノトリ」およびファン参加企画について＞
■ベリーグッドマン コメント
何度もメンバーと話し合いベリーグッドマンらしく楽しみながら楽曲制作を進める中で一番大切にしたかったメッセージが見つかりました。
【縁することができた人たち全員で共に戦おう】
地域の皆さん、クラブの皆さん、所属選手や熱い応援を送っているブースターの皆さん。
その全ての人たちが【ひとつになれる】歌を作りたい。
【もっと熱くなれる】瞬間をお届けしたい。
そしてその向こう側に、まだ出会っていないけど毎日振り絞って戦う誰かがいる。
その全員が勝ち誇っていけるような音楽を奏でたい。
そんな思いで「コウノトリ」は完成しました。
ベリーグッドマン リーダーRover
■レコーディングイベントについて
楽曲の合唱パートには、ファンの皆さまにもご参加いただき、共に”声”でチームを後押ししていただきたく、8/24（日）開催の「公開練習」の際に、レコーディングを行います。
日程：8月24日（日）
会場：GLION ARENA KOBE
参加者：ベリーグッドマン、同日開催の「公開練習」ご来場の皆さま
イベント詳細：https://www.storks.jp/news/detail/id=18828
この日収録されたファンの歌声は、後日完成する音源で実際に使用され、
神戸ストークスのホームゲームなどで使用されます。
＜9/23（火・祝）開催「KOBE RISING -2025-」にて楽曲初披露！＞
完成した応援ソング「コウノトリ」は、「KOBE RISING -2025-」にて初お披露目される予定です。
■KOBE RISING -2025-
日程：9月23日（火・祝）
会場：GLION AREA KOBE
出場チーム：大阪エヴェッサ / アルバルク東京 / 滋賀レイクス / 茨城ロボッツ / 千葉ジェッツ / 神戸ストークス
イベント詳細：https://www.storks.jp/news/detail/id=18831(https://www.storks.jp/news/detail/id=18828)
＜神戸ストークス 代表取締役社長 渋谷順コメント＞
GLION ARENA KOBE の開業を機に、クラブとして地域とのつながりをこれまで以上に深めていきたい
と考える中で、常に”応援”を軸に音楽活動を続けてこられたベリーグッドマンさんの姿勢に強く共感し、ご依頼させていただきました。スポーツと音楽、それぞれのフィールドで人の心を動かす力を持つ
私たちが手を取り合うことで、神戸という街により多くの希望や熱量を届けられると信じております。
ぜひ試合会場が一体となって、応援ソング「コウノトリ」をブースターの皆さまと一緒に歌える日が
来ることを願っております。
▼神戸ストークス公式サイト
https://www.storks.jp/