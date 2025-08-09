【国内初】高セキュリティAIエージェントが会議資料作成と日程調整を自動化！業務工数を大幅削減！

株式会社TIMEWELL

株式会社TIMEWELL（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：濱本隆太、以下「TIMEWELL」）は、国内初の(*1)デスクトップ型高セキュリティAIエージェント「ZEROCK（ゼロック）」の最新バージョン「v0.1.0」をリリースしました。本アップデートでは、AIスライド生成機能、日程調整エージェント、AI秘書機能を新たに搭載し、プレゼンテーション作成とスケジュール管理の完全自動化を実現します。

(*1)レベル3に匹敵するAIエージェントとしては国内初のサービス（2025年8月現在当社調べ）

詳細を見る :https://timewell.jp/zerock-ai

新機能概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rsIm5CBBs1o ]AIスライド生成機能

・テキストやアウトラインから自動的にスライドを生成

・図表やグラフの自動作成・配置

・構成最適化とAIによる即時修正

・ZEROCK上で直接プレゼンテーション可能

日程調整エージェント

・Googleカレンダー連携による自動日程調整

・「来週平日10:00-15:00で30分空きある？」など自然な指示で予定確認・登録

・共有カレンダーを用いた相互都合の自動計算

AI秘書

・会議やイベントから必要なスライド作成を自動判定し提案

・デスクトップ通知からワンクリックで作業開始

・今後も対応業務を順次拡充予定

パフォーマンス改善

・AI応答速度を最大40％高速化

・長時間タスクの処理効率向上

・スライド生成速度を最適化

その他の改善

・UI改善による操作性向上

・思考プロセスの可視化でユーザー体験を強化

ユースケース（イベント・セミナー開催時）

多くの法人がイベントやセミナーを開催する際、企画資料の作成、登壇者や関係者との日程調整、当日の進行管理、事後報告書の作成など、膨大な工数が発生します。特に社内外の関係者が多い場合、資料作成に10時間以上、日程調整に数日を要することも珍しくありません。結果として、運営担当者は本来注力すべき企画や来場者体験向上よりも、事務的作業に追われがちです。

ZEROCK v0.1.0は、AIスライド生成機能・日程調整エージェント・AI秘書機能を搭載し、この課題を解決します。企画段階から事後フォローまでの業務フローをAIが自動化・効率化することで、煩雑な作業を大幅に削減し、運営担当者が戦略的業務に集中できる環境を提供します。

ZEROCKの導入により、資料作成時間を約70％、日程調整時間を約80％、全体業務時間を約60％削減できる可能性があります。これにより、運営担当者は作業時間を短縮しながら、より高品質なイベント体験を提供できるようになります。

なぜTIMEWELLがやるのか

AIと人の協働による業務支援の実績

TIMEWELLは創業以来、大企業から中小企業まで幅広い顧客に対し、業務支援と効率化を支えるサービスを提供してきました。その過程で得た知見をもとに、人間が担ってきた煩雑で時間のかかる知的作業を、より安全かつ効率的にAIに置き換えることができると考えています。

セキュリティと情報ガバナンスへの深い理解

TIMEWELLのコアメンバーには、大企業の情報システム部門や新規事業開発部門でセキュリティ対策や情報管理を担ってきた経験者が多数在籍しています。業務現場で実際に求められる厳格なセキュリティ基準を熟知しているため、「安心して導入できるAIエージェント」の開発が可能です。

高い技術力と開発経験

TIMEWELLの開発チームはNTTやパナソニック等日本を代表する企業での勤務経験があり、世界的に利用される大規模システムや高信頼性ソフトウェアの設計・運用経験を積んだエンジニアによって構成されています。堅牢な情報システムの設計思想と、最新のAIモデルに関する知見を融合させることで、実用性と安全性を両立したAIエージェントを実現しました。スタートアップならではのスピード感と、大企業で培った高い開発品質を兼ね備えていることが、TIMEWELLの大きな強みです。

「国内初」に挑戦する姿勢

既存のクラウド型AIサービスでは解決しきれないセキュリティやガバナンスの課題を抱える企業が多く存在します。TIMEWELLは、これまで培ったセキュリティ知見と現場理解を生かし、デスクトップ型という新しいアプローチで、国内の業務現場のニーズに即したソリューションを提供することを使命としています。

取材・デモ体験のご希望はお気軽にご連絡ください。ZEROCKのゼロクリック体験を実機でご覧いただけます。

株式会社TIMEWELLについて

株式会社TIMEWELLは、「世界NO.1の挑戦インフラを創る」というビジョンのもと、AIを活用しながら挑戦の加速を支援する事業を行っています。

「挑戦者を育成する」「挑戦者の時間を増やす」「挑戦の場を増やす」という3つの軸で事業を推進。新規事業開発支援やAI人材開発講座を提供するTIMEWELL WARP、イベント前からフォローまで一気通貫で行えるAIを活用した次世代のイベントアプリケーションのTIMEWELL Base、日々の業務を支える高セキュリティな自律型AIエージェントを提供しています。

経済産業省J-StarX、中小機構FASTAR、神奈川県KSAP選出。

本社：神奈川県横浜市

代表：濱本 隆太

URL：https://timewell.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社TIMEWELL

Email: timewell@timewell.jp