【ライブレポート】田川寿美ファンクラブリクエストランチショー2025@六本木クラップス

実施日：8/8(金)

場所：六本木CLAPS

集客：約70名





本日8/8(金)、歌手・田川寿美がファンクラブの会員向けのランチショーを六本木CLAPSにて開催した。



このイベントは毎年恒例で夏に開催しているイベントで、今年で4回目の開催。ファンクラブのメンバーに田川の楽曲の中から人気投票を募り、そのリクエストを参考にセットリストを決める趣向で、毎年、ファンクラブメンバーならではのコアな楽曲が投票されることが多い。今年も通好みの名曲に投票が入り、セットリストに反映された。





客席からの「寿美ちゃーん」の呼び込みに、田川は「こんにちはー」と元気よく、芝桜の柄の着物に、桔梗柄の薄水色の帯を締めた装いで登場。「今日は暑い中、ようこそお越しくださいました。ファンクラブリクエストランチショー、今年で4回目になりますけれども、ご好評いただいて、今日から2公演ということで、早い時間から外で待ってくださっている方、大丈夫でした？」とあいさつしながらもお客様を気遣い、「私今年、初めて熱中症になりまして、先日家で。エアコンもつけていたし、水分もとっていたんですけれども、身体に熱を持っているなという感じで、熱を測ったら37.4度くらいあって、病院行ったら、熱中症と胃腸炎ということでお薬もらって、一日で回復したんですが、びっくり。」と初の熱中症を告白した。「でもこうして皆さんにお会いできたのが、とても嬉しいです。今日のこの日を目標に、やってまいりました。今日はいい時間を過ごしましょう。」と語り、司会の西寄ひがしも「今日は皆さんに心の栄養を満タンにして帰ってもらいましょう」とはなし、さっそくリクエスト1位の「女…ひとり旅」で歌唱をスタート。続いて「岡千秋さんの曲で、シングル曲はこれ一曲だけです。ファルセットを使いながら、スケールのある曲を作ってもらいました。」とリクエスト同率一位となった「海峡みなと駅」を紹介。海の歌を集めて「海峡みなと駅」、「海鳴り」、「北海岸」を歌唱。「その時々の先生方が当時の私に対しての想いを形にしてくださったんだなと思います。岡先生のダイナックな世界があり、結城先生、鈴木先生は哀愁のはかなさのある女性像を描いてくださって、当時は応援してくださる方々は私自身と曲を重ね合わせてカラオケでもたくさん歌っていただいたんだろうなと思います。」と話した。さらには昨年もリクエストされ、このイベントでは定番曲になりつつある「真夏にキュキュキュ」を「こういうオリジナルの曲ばかりを集めたアルバムを作っていただいていた時の曲」と話しながら続けて「恋はひといろ」と続けて夏の明るい歌として披露。「こうして久しぶりに色んな歌を歌ってみると本当に。さまざまなタイプの曲を、その時々、作詞作曲スタッフの皆さんが考えて歌わせていただいてきたんだなと思います。時代はコロナ禍以降ガラッと変わりましたが、最近は、YouTubeなどでもアニメソングなど歌ってみたりしてるんですけど」と話すと会場から大きな拍手。「観ていただけましたか？2週間ごとにちょこちょことアップしていきますので、楽しみに見ていただけたらと思います。」と話し、続けて「歌謡曲というのも好きで、リクエストいただいたこの曲もドラマティックな曲です。」と紹介して「白秋」を歌唱。「「ねんねんふるさと」をいただいたときは20代だったんですが、故郷に帰った時に、ふるさとって、親がいて、人がいて、近所のおじちゃんおばちゃんがかわらずいる、そこに思いがあるから、帰った時に居心地がよかったり安らぎになるんだなと感じたことがありました。」と話して「ねんねんふるさと」「一期一会」を歌唱。最後は最新曲の「悲しいめぐり逢い」で北は福島、南は熊本から集まった昼夜約100名の観客を喜ばせ、サイン入りチェキが当たるじゃんけん大会やツーショット撮影会などもありながら、終始和気あいあいとしたイベントとなった。最後に田川は「今回、2回のステージということで、皆さんにリクエストいただいたことで当時を思い出すきっかけをいただいたり、これからももっともっといろんな曲を歌っていきたいという気持ちになりました。」とあいさつしてイベントを締めた。この日は12:20からと15:20からの2部制で行われ、2部の方ではセットリストも変えて、それぞれ10曲ずつ、全20曲で開催された。





