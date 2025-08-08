アタックリストNo.1の支社・支店・工場・チェーン店の抽出方式が変更になり、更に利用しやすくなりました！

株式会社ナビット

2025年8月5日(火）、(株)ナビットでは大人気の「アタックリストNo.1」の支社・支店・工場・チェーン店の抽出方式が変更になり、更にご利用いただきやすくなりましたので、ご紹介します。

アタックリストNo.1とは？

アタックリストNo.1は全国680万件のデータベースで、「都道府県・市区町村単位のエリア」「2,541の業種」で絞り込むことができます。

更に、「売上高規模」「従業員規模」「資本金規模」「支社・支店・工場・チェーン店」などの9項目で絞り込み可能だったのが、「支社・支店・チェーン店」と「工場」が別々に指定できるようになったことで、よりピンポイントにターゲットへアプローチをすることができるようになりました！

◇ご利用いただける10項目

売上高規模、従業員規模、設立年月、資本金規模、

メールアドレス、FAX番号、企業URL、法人番号(マイナンバー)、支社・支店・チェーン店、工場

ご購入データは、エリアと業種・オプション項目の掛け合わせでお選びいただけます。

件数の確認は無料でお試しいただけます。

まずは、貴社の営業エリア内の法人数や店舗数をご確認下さい！

別々に指定できるようになった「支社・支店・チェーン店」と「工場」

この度、「支社・支店・工場・チェーン店」という絞り込み条件だったのが、「支社・支店・チェーン店」と「工場」が別々に条件指定できるようになりました！

また、今まで指定した都道府県にある「支社・支店・工場・チェーン店」という条件を選択すると、その都道府県の「支社・支店・工場・チェーン店」に紐づく企業が全国エリアで表示されていたのが、「支社・支店・チェーン店」と「工場」共に指定したエリア内のみで抽出されるようになりました。

これにより、今まで以上に各拠点ごとへアプローチをかけることが可能です。

新しくなった料金体系

今回追加された新たに追加された「工場」は１レコード60ポイントとなります。

また、支社・支店・チェーン店はこれまで同一法人番号のものも単純にレコード数分60ポイントの課金がされていたところ、同一法人番号のレコードは1グループで60ポイントの課金に変更致しました！

こんな方にお勧め！

・支社・支店・チェーン店情報の収集に時間を要していた方

・工場のみへのアプローチをしたい方

・全国にある同一企業へ一斉アプローチしたい方

・常に新しい取引先を探している営業部署

・市場分析、マーケティングを行う営業企画

よくある質問

Ｑ. 支社・支店・チェーン店、工場の情報はどんな時に使えますか？

Ａ. 全国に点在する同一企業の支社・支店・チェーン店、工場に一斉にアプローチをかけたい時にご利用いただけます。

また、工場やチェーン店の分布の分析等にご利用いただくことも可能です。

Ｑ. オプションで法人番号を選択していないのに、支社・支店・工場・チェーン店を選択したら、抽出データに法人番号が付いてきました。

Ａ. 支社・支店・工場・チェーン店情報は法人番号をキーに抽出しておりますので、支社・支店・工場・チェーン店をオプションで選択していただきますと、法人番号が必ず一緒に付与されます。

Ｑ. 支社・支店・チェーン店、工場の網羅率はどれくらいですか？

Ａ. 47万社の情報を網羅しております。

Ｑ. 本社とそれ以外（支社・支店・チェーン店、工場）の区別は付きますか？

Ａ. 掲載名に「〇〇会社 本店」「〇〇会社 東京支店」「〇〇薬局 千代田店」のように、本店・支社・支店・チェーン店の情報の記載があった場合には区別することが可能です。また、「支社・支店・チェーン店」と「工場」を別々で選択してご購入いただければ、工場のみを判別することも可能です。

Ｑ. 営業所の情報はありますか？

Ａ. 電話帳に営業所の掲載がある場合には、営業所の情報もございます。

Ｑ. オプションをすべて選択したら、検索結果が表示されるまでとても時間がかかりました。

Ａ. オプションの選択が多かったり、検索対象が多い場合、検索結果が表示されるまでに時間がかかることがあります。

Ｑ. 支社・支店・チェーン店に官公庁の情報は載ってきますか？

Ａ. 官公庁の情報は支社・支店・チェーン店には載りません。

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com