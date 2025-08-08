アタックリストNo.1の支社・支店・工場・チェーン店の抽出方式が変更になり、更に利用しやすくなりました！

株式会社ナビット



2025年8月5日(火）、(株)ナビットでは大人気の「アタックリストNo.1」の支社・支店・工場・チェーン店の抽出方式が変更になり、更にご利用いただきやすくなりましたので、ご紹介します。



アタックリストNo.1とは？


アタックリストNo.1は全国680万件のデータベースで、「都道府県・市区町村単位のエリア」「2,541の業種」で絞り込むことができます。


更に、「売上高規模」「従業員規模」「資本金規模」「支社・支店・工場・チェーン店」などの9項目で絞り込み可能だったのが、「支社・支店・チェーン店」と「工場」が別々に指定できるようになったことで、よりピンポイントにターゲットへアプローチをすることができるようになりました！




◇ご利用いただける10項目
売上高規模、従業員規模、設立年月、資本金規模、
メールアドレス、FAX番号、企業URL、法人番号(マイナンバー)、支社・支店・チェーン店、工場



ご購入データは、エリアと業種・オプション項目の掛け合わせでお選びいただけます。



件数の確認は無料でお試しいただけます。
まずは、貴社の営業エリア内の法人数や店舗数をご確認下さい！



別々に指定できるようになった「支社・支店・チェーン店」と「工場」


この度、「支社・支店・工場・チェーン店」という絞り込み条件だったのが、「支社・支店・チェーン店」と「工場」が別々に条件指定できるようになりました！




また、今まで指定した都道府県にある「支社・支店・工場・チェーン店」という条件を選択すると、その都道府県の「支社・支店・工場・チェーン店」に紐づく企業が全国エリアで表示されていたのが、「支社・支店・チェーン店」と「工場」共に指定したエリア内のみで抽出されるようになりました。



これにより、今まで以上に各拠点ごとへアプローチをかけることが可能です。





新しくなった料金体系


今回追加された新たに追加された「工場」は１レコード60ポイントとなります。




また、支社・支店・チェーン店はこれまで同一法人番号のものも単純にレコード数分60ポイントの課金がされていたところ、同一法人番号のレコードは1グループで60ポイントの課金に変更致しました！





こんな方にお勧め！


・支社・支店・チェーン店情報の収集に時間を要していた方
・工場のみへのアプローチをしたい方
・全国にある同一企業へ一斉アプローチしたい方
・常に新しい取引先を探している営業部署


・市場分析、マーケティングを行う営業企画


よくある質問


Ｑ. 支社・支店・チェーン店、工場の情報はどんな時に使えますか？


Ａ. 全国に点在する同一企業の支社・支店・チェーン店、工場に一斉にアプローチをかけたい時にご利用いただけます。


また、工場やチェーン店の分布の分析等にご利用いただくことも可能です。



Ｑ. オプションで法人番号を選択していないのに、支社・支店・工場・チェーン店を選択したら、抽出データに法人番号が付いてきました。


Ａ. 支社・支店・工場・チェーン店情報は法人番号をキーに抽出しておりますので、支社・支店・工場・チェーン店をオプションで選択していただきますと、法人番号が必ず一緒に付与されます。



Ｑ. 支社・支店・チェーン店、工場の網羅率はどれくらいですか？


Ａ. 47万社の情報を網羅しております。



Ｑ. 本社とそれ以外（支社・支店・チェーン店、工場）の区別は付きますか？


Ａ. 掲載名に「〇〇会社　本店」「〇〇会社　東京支店」「〇〇薬局　千代田店」のように、本店・支社・支店・チェーン店の情報の記載があった場合には区別することが可能です。また、「支社・支店・チェーン店」と「工場」を別々で選択してご購入いただければ、工場のみを判別することも可能です。



Ｑ. 営業所の情報はありますか？


Ａ. 電話帳に営業所の掲載がある場合には、営業所の情報もございます。



Ｑ. オプションをすべて選択したら、検索結果が表示されるまでとても時間がかかりました。


Ａ. オプションの選択が多かったり、検索対象が多い場合、検索結果が表示されるまでに時間がかかることがあります。



Ｑ. 支社・支店・チェーン店に官公庁の情報は載ってきますか？


Ａ. 官公庁の情報は支社・支店・チェーン店には載りません。




