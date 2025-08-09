【新品】FOSMET R1高精度生体センサー搭載！24時間あなたの体調を見守るスマートウォッチが登場｜最大35%OFFの特別早割り中

HHYU TRADING CO., LIMITED

「スマートウォッチの常識を超える」FOSMET R1が登場

毎日の生活をもっとスマートに、もっと快適にするために誕生した「FOSMET R1」。このたび、多くのお客様からの熱い要望にお応えし、特別な早割りを実施いたします！

通常価格：\12,980（税込）

早割り価格：\8,437（税込）（ページ内の25%OFF+クーポンコード10％FF！）

Amazon：https://amzn.to/3GQvdUZ

FOSMET公式：https://fosmet.jp/products/fosmet-r1

クーポンコード：FOSMETR1PT

※2025年8月23日まで、時間限定のため、お早めにチェックしてください。

最新テクノロジーを詰め込んだこの一台は、単なる時計ではなく、あなたの「日常のパートナー」として活躍します。健康管理からスポーツ、コミュニケーションまで、あらゆるシーンでその真価を発揮。今回は、その魅力をたっぷりとご紹介しましょう。

【デザインと耐久性：スタイリッシュでタフな仕様】

45×45×11.2mmのコンパクトなボディに、航空宇宙級素材、亜鉛合金とステンレススチールを組み合わせた高級感あふれるデザイン。わずか47.9gの軽量ボディながら、IP68防水に対応し、日常生活やスポーツ時でも安心してご利用いただけます。

さらに、1.32インチのAMOLEDディスプレイ（解像度466×466）を搭載。鮮やかな色彩と高い視認性で、屋外でも画面がくっきり見えます。タッチ操作もスムーズで、ストレスフリーな使い心地を実現しました。

【多機能で便利：日常生活をサポート】

FOSMET R1は、あなたの毎日をより快適にするための機能が満載です。

通知機能：SMSやSNS（Facebook、Twitter、Lineなど）の通知をスマートウォッチで確認可能。仕事中や運動中でも、大切な連絡を見逃しません。

音楽コントロール：スマホを取り出さずに音楽の再生・停止が可能。ジョギングや通勤中にも便利です。

リモート撮影：スマホのカメラを遠隔操作できるので、グループ写真も簡単に撮影できます。

その他にも、アラーム、タイマー、天気表示など、日常生活で役立つ機能が盛りだくさん。

【高精度健康モニタリング、100種類以上の活動を記録】

24時間心拍/血中酸素モニタリング：

VC9201+VP66A 4PD統合センサーを採用し、高精度でデータを計測。睡眠時も含め、常に体の状態を「見える化」します。

100種類以上のスポーツモード：

ウォーキングからバスケットボールまで、あらゆる活動を自動認識。消費カロリーや運動強度を詳細に分析します。

【ストレスフリーなユーザー体験】

350mAh大容量バッテリー+独自の省電力アルゴリズムで、通常使用時最大7日間、省電力モードでは最大15日間の駆動を実現。

マグネット式急速充電：わずか2時間の充電でフル充電可能。朝の忙しい時間帯でも安心です。

FOSMET R1は、従来のスマートウォッチの常識を超える「健康管理精度」「デザイン性」「実用的なバッテリー性能」の3つのバランスを実現しました。

今回の特別価格は「真に価値あるテクノロジーを多くの方に体験してほしい」という思いから設定したものです。時間に限りがありますので、お早めのお申し込みをお待ちしております！

●FOSMETについて：

インテリジェンスの出現により、スマートウェアは人々に広く使用され、スマートウォッチも急速に発展しました。FOSMETは2016年に活動歩数計の開発から、豊富な機能を備えたスマートウォッチに発展しました。そして、テクノロジーの継続的な革新と進化の過程で、ユーザーの声に応えて、綿密な調査や研究を行いました。機能やページデザインを常に最適化し、伝統的な時計の美しさとデジタル時代の健康管理の利便性を考慮し、ユーザーをスマート時代に導くことを使命としております。

