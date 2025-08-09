株式会社スモールブリッジ【フランス語学習者向け】「夏にぴったりのフランスの詩を学ぼう！ 」オンラインセミナー開催

株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）が運営する、世界90カ国からの講師と、130カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」のオンラインイベントのお知らせです。

人気フランス語講師、Lila先生(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJxL9fNziwqzMKrMMC_PdStMyTKO0M9Mt7UFAGOxB%7Ec.&lang=ja)が、フランス語中級～上級学習者のための「夏にぴったりのフランスの詩を学ぼう！」オンラインセミナーを実施します。

「夏にぴったりのフランスの詩を学ぼう！」オンラインセミナー詳細

配信日時：2025年8月22日（金）17:00(日本時間) 60分間

視聴料金：250ポイント（275円税込）

視聴方法：カフェトークサイト内の購入後視聴ページにて

対象：フランス語中級～上級向け。フランス文学やフランス語を学びたい方におすすめです。

言語：フランス語（一部、英語と日本語での説明も行います）

特設ページ：https://cafetalk.com/campaign/2025/seminar/french/ete-en-vers/?lang=ja

Lila先生よりメッセージ

こんにちは、フランス人のLilaです。大学でフランスと日本文学を学び、日本にも1年住んだことがあります。

フランス文学と詩に情熱を注いでいる私が、夏についての2つの詩をご紹介します。詩人たちが詩の中で夏をどう表現し、歌い、明るい灼熱の季節が詩の世界の中で何を象徴しているのかを一緒に探ってみましょう。

2つの詩を読み解く中で、この季節をどのようにイメージし、音や感情とを結びつけているか考えてみましょう。

（講師プロフィール(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJxL9fNziwqzMKrMMC_PdStMyTKO0M9Mt7UFAGOxB%7Ec.&lang=ja)）

詳細を見る :https://cafetalk.com/campaign/2025/seminar/french/ete-en-vers/?lang=ja株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



